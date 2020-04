Nico Rosberg: «Eine Chance für Max Verstappen»

​Weltmeister Nico Rosberg ist der Ansicht, dass eine Corona-verkürzte Saison für den Red Bull Racing-Honda-Piloten Max Verstappen zur Chance werden kann. Der 23fache GP-Sieger über die Gründe.

Noch wagt niemand zu sagen, wann in der Formel 1 wieder gefahren werden kann. Fest steht: Wegen der Corona-Pandemie werden wir nicht (wie ursprünglich geplant) die längste GP-Saison erleben, mit 22 Läufen, sondern vielleicht die kürzeste seit fünfzig Jahren. Formel-1-CEO Chase Carey spricht von 15 bis 18 Rennen, die er ab Sommer sehen will. Das ist im besten Falle optimistisch.

Nico Rosberg hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sich eine verkürzte Saison auswirken könnte. Der Wiesbadener Mitarbeiter der englischen Sky sagt in der Sendung «Sports News»: «Ich glaube, weniger Rennen erhöhen das Element der Unwägbarkeit. Oder anders gesagt – das Glück spielt eine grössere Rolle.»

Der 23fache GP-Sieger weiter: «Ich habe immer gesagt, dass Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda in diesem Jahr Mercedes gewaltig auf den Wecker gehen und ein Wörtchen um den Titel mitreden können. Mercedes wird sich wirklich strecken müssen. Ich glaube – wenn wir eine kürzere Saison haben, dann werden die Chancen von Max noch grösser.»

Chase Carey und Formel-1-Sportchef Ross Brawn arbeiten an einem Rumpfprogramm. Ihr Problem: Sie haben es mit einem beweglichen Ziel zu tun. Selbst anerkannte Virologen wagen keine Vorhersage, wie sich die Situation in gewissen Ländern in zwei oder vier Monaten präsentiert. Nico Rosberg findet: «Jetzt muss der Sport kreativ werden. Die Lage hat sich komplett geändert. Wenn wir auf Zweitages-Veranstaltungen umstellen, dann ändert das alles, wie etwa die Einsatzpläne für die Motoren. Das ist überaus kompliziert. Aber ich halte die Umstellung auf GP-Wochenenden aus nur zwei Tagen für machbar.»

«Alle müssen jetzt öffen sein für Neues, denn letztlich geht es darum, den Fans noch eine schöne Saison zeigen zu können. Ich glaube, nun ist die Zeit der Kompromisse und der ungewöhnlichen Einfälle. Ich bin überzeugt, die Formel 1 kann 2020 noch immer eine tolle Show bieten.»





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





