Formel 1 virtuell: Wer ist eigentlich WM-Leader?

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc führt die virtuelle WM an

Die Formel 1 überbrückt die rennlose Zeit mit simulierten Grands Prix, bislang sind vier Läufe absolviert (Bahrain, Australien, China und Brasilien). Wer wäre nach diesen Rennen eigentlich WM-Leader?

Die Formel-1-Führung versucht, die Fans in der Coronakrise mit virtuellen Grands Prix bei Laune zu halten. Bisher sind vier Rennen gefahren worden – in der Wüste von Sakhir, im Albert-Park von Melbourne, auf dem Shanghai International Circuit und in Interlagos.

Guanyu Zhou (Renault) konnte sich in der Simulation von Bahrain durchsetzen, dann gewann zwei Mal in Folge Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, zuletzt hatte Red Bull Racing-Fahrer Alex Albon die Nase vorn. Wir wollen wissen, wie ein WM-Stand nach diesen vier Rennen aussehen würde. Hier die Antwort.





Die vier bisherigen Rennen

Grand Prix Bahrain

1. Guanyu Zhou (RCH), Renault

2. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes

3. Philipp Eng (A), Red Bull Racing-Honda

4. Jimmy Broadbent (GB), Racing Point

5. Lando Norris (GB), McLaren

6. Nicholas Latifi (CDN), Williams

7. Luca Salvadori (I), AlphaTauri-Honda

8. Paul Chaloner (GB), Haas

9. Dino Beganovic (S), Ferrari

10. Esteban Gutiérrez (MEX), Mercedes



Grand Prix Australien

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari

2. Christian Lundgaard (DK), Renault

3. George Russell (GB), Williams

4. Arthur Leclerc (MC), Ferrari

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo

6. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes

7. Louis Delétraz (CH), Haas

8. Alexander Albon (T), Red Bull Racing-Honda

9. Jimmy Broadbent (GB), Racing Point

10. Pietro Fittipaldi (BR), Haas



Grand Prix China

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing-Honda

3. Guanyu Zhou (RCH), Renault

4. George Russell (GB), Williams

5. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes

6. Esteben Gutiérrez (MEX), Mercedes

7. Louis Delétraz (CH), Haas

8. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri-Honda

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams

10. Carlos Sainz (E), McLaren



Grand Prix Brasilien

1. Alex Albon (T), Red Bull Racing-Honda

2. George Russell (GB), Williams

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari

4. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes

5. Esteban Gutiérrez (MEX), Mercedes

6. Christian Lundgaard (DK), Renault

7. Enzo Fittipaldi (BR), Ferrari

8. Louis Delétraz (CH), Haas

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams

10. Lando Norris (GB), McLaren





WM-Stand Fahrer

1. Charles Leclerc 65

2. Vandoorne 48

3. Albon 47

4. Russell 45

5. Zhou 40

6. Lundgaard 26

7. Gutiérrez 19

8. Delétraz 16

9. Eng 15

10. Broadbent 14

11. Arthur Leclerc 12

12. Norris 11

13. Giovinazzi 10

14. Latifi 8

15. Salvadori und Enzo Fittipaldi, je 6

17. Chaloner, Latifi und Lawson, je 4

20. Beganovic 2

21. Pietro Fittipaldi und Sainz, je 1