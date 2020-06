Max Verstappen ohne Rennen: «Das ist alles seltsam»

​Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen (22) kann es nicht erwarten, endlich wieder Formel-1-Läufe zu fahren. «Das ist alles seltsam; das ist die längste Dauer für mich ohne Rennen seit meiner Kartkarriere.»

Die Formel-1-Fahrer sind wie nervöse Rennpferde kurz vor dem Start. Sie alle brennen darauf, endlich auf die Bahn gehen zu dürfen. Der 22jährige Max Verstappen wirkte im Februar bei den Formel-1-Wintertests voller Tatendrang; er war sehr zufrieden mit seinem Red Bull Racing RB16-Honda, aber dann kam wegen Corona alles zum Stillstand.

Rund drei Monate später hat in der Formel 1 noch kein Rennen stattgefunden, am 5. Juli wird es auf dem Red Bull Ring endlich, endlich losgehen. Der achtfache GP-Sieger Verstappen sagt: «Das ist alles seltsam, das ist die längste Dauer für mich ohne Rennen seit meiner Kartkarriere. Aber ich machte das Beste aus der Situation, und mir ist durchaus bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann gemessen an so vielen Menschen weltweit, die ganz schwere Zeiten durchmachen müssen.»

Zum Glück gibt es die Erfindung des Rennsimulators, und der Rechner in der monegassischen Wohnung des WM-Dritten von 2019 glühte förmlich. Verstappen fuhr virtuell alle möglichen Wettbewerbsfahrzeuge – Formel 3, Le-Mans-Prototypen, historische Formel 1 (Lotus 79!), Sportwagen, australische Supercars.

Max gibt zu: «Zu Beginn des Lockdowns war ich jeden Tag online und bin eine Menge Rennen gefahren. Ich versuche, mein Rating zu verbessern, damit ich in gewissen Simulationen ein höheres Niveau erreiche. Dort bist du nur richtig konkurrenzfähig, wenn du sehr viel übst. Und selbst dann schaffst du es vielleicht nur unter die besten Zwanzig, so hoch ist die Leistungsdichte.»

Natürlich hat Verstappen auch die körperliche Arbeit nie vernachlässigt, und die hat er in den letzten Wochen intensiviert, um für den WM-Auftakt in Österreich bereit zu sein. «Ich habe zum Glück sehr viele verschiedene Trainingsgeräte zuhause. Das Bike habe ich gleich mal in die gute Stube in die Nähe des Fernsehers gestellt, damit beim Training die Zeit schneller vergeht. Ich habe so ziemlich alles gesehen, was Netflix zu bieten kann. Es tut gut, dass die ganzen Massnahmen nun gelockert worden sind und ich mit dem richtigen Rad wieder nach draussen oder dass ich laufen gehen kann. Ich fühle mich gut und bereit.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)