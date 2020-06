Macht Kimi Räikkönen weiter? «Wenn ich Spaß habe»

Wenn die Formel 1 in der kommenden Woche in Spielberg in ihre neue Saison startet, ist die Zukunft einiger Fahrer offen, denn ihre Verträge laufen am Ende des Jahres aus.

Und das betrifft prominente Namen wie Sebastian Vettel, Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas. Oder auch Kimi Räikkönen. Er hatte nach seinem Wechsel von Ferrari zu Alfa Romeo einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben, der nun ausläuft.

Der Finne ist mit Abstand der älteste Fahrer im Feld, in diesem Jahr wird er immerhin schon 41. Was aber nichts heißt, denn Räikkönen ist immer noch schnell unterwegs. Und mit Leidenschaft bei der Sache. Und darauf kommt es ihm am Ende an.

«Es ist ganz einfach: Ich liebe den Rennsport. Wenn ich in diesem Jahr Spaß habe, mach ich weiter. Wenn nicht, dann höre ich auf», sagte Räikkönen zuletzt bei «infobae».

Heißt aber auch: Fans müssen sich noch etwas gedulden, ob der «Iceman» tatsächlich noch Spaß hat.

Das bestätigte auch Teamchef Fred Vasseur. «Wir treffen unsere Entscheidungen immer zwischen Oktober und November. Daran werden wir nichts ändern. Ich will, dass wir uns erst einmal auf die Rennen konzentrieren», sagte er auto motor und sport.

Er betont: «Wir müssen in diesem Jahr abliefern, weil es wichtig ist für das nächste wegen des Preisgeldes. Wir sollten heute keine Energie darauf verschwenden. Unsere Fahrerpaarung ist eine gute. Ich vertraue ihnen. Antonio verbessert sich. Er hat eine gute zweite Saisonhälfte 2019 hingelegt. Wir werden 2021 sicher wieder eine gute Fahrerpaarung haben. Darüber sprechen wir später. Jetzt ist nicht die Zeit dafür.»