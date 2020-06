Österreich-GP im Fernsehen: Pokal selber abholen

​Wenn am Sonntag die ersten Drei des Österreich-GP von der Auslaufrunde zurückkommen, wird es keine Siegerpodestzeremonie geben und keine Pokalübergabe. Immerhin wird die richtige Hymne gespielt.

Die Formel 1 erlebt am 5. und 12. Juli gleich drei Premieren: Noch nie begann eine Weltmeisterschaft in Österreich, noch nie begann die WM so spät und noch nie musste ein Grand Prix als Geisterrennen ausgetragen werden. Mit WM-Läufen ohne Publikum auf dem Red Bull Ring in Spielberg kehrt die Königsklasse bei abebbender Corona-Pandemie nach Europa zurück.

Alles ist dieses Mal anders, auch das Prozedere nach Rennschluss. Die traditionelle Siegerzeremonie auf dem Podest findet nicht statt. Die Ehrung soll direkt auf der Start-Ziel-Geraden stattfinden. Die ersten Drei werden ihre Wagen auf der Startaufstellung parken und vor ihr Arbeitsgerät treten. Dort soll dann schon ihr Pokal stehen, eine Übergabe gibt es nicht, um die Vorschrift des Abstandhaltens einhalten zu können.

Das Prozedere nach einem Grand Prix ist eigentlich in den FIA-Gesetzen verankert und streng geregelt, jede Verletzung kann den Rennveranstalter mindestens eine Geldstrafe kosten. Der Europa-GP in Jerez wurde einst aus dem WM-Programm gekippt, weil die Spanier das Siegerpodest-Prozedere nicht befolgt haben. In der Türkei gab es einen ähnlichen Zwischenfall. Beide Male tauchten Politiker auf dem Siegerpodest auf, ohne die FIA zuvor darüber zu informieren. Der Autoverband stufte das als verbotene politische Demonstration ein. Jerez wurde aus der WM geworfen, die Türkei erhielt eine hohe Geldbusse.

Auch das Spielen der Landeshymnen richtet sich nach exakt definiertem Prozedere. So wird immer zuerst die Hymne des siegreichen Piloten gespielt, dann jene des Konstrukteurs. Dabei richten sich die Organisatoren nach der abgegebenen Nennung. Obschon beispielsweise Red Bull Racing Sitz in Milton Keynes hat, wird die österreichische Hymne gespielt, für Besitzer Red Bull. Nach den Pokalübergaben wird dann zum Champagner-Spritzen stets das schwungvolle Intro von Georges Bizets Oper Carmen eingespielt.

Aber nicht immer läuft die korrekte Hymne: Als Alan Jones 1977 auf dem Österreichring, dem heutigen Red Bull Ring, seinen ersten Grand Prix gewann, da hatten die Veranstalter keine Nationalhymne aus Australien zur Hand. Jones erzählt noch heute, dass jemand anstelle der Hymne für ihn «Happy Birthday» auf einer Trompete gespielt habe, in fragwürdiger Tonlage obendrein. Aber auch mit dem Geburtstagsständchen lagen die Steirer falsch: Das Rennen fand am 14. August statt, Alan Jones wurde an einem 2. November geboren.



Wie das alles 2020 ablaufen wird, erleben Sie vor dem Fernseher oder online mit, hier die wichtigsten Sendetermine.





