Helmut Marko über Corona: Red Bull-Reservist bereit

​Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die Details zum bevorstehenden WM-Auftakt. Sogar ein Ersatzfahrer steht schon bereit.

Le-Mans-Sieger Dr. Helmut Marko ist Motorsportberater bei Red Bull und derzeit sicher der meistzitierte Mann vor dem Formel-1-Auftakt auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Der 77-Jährige ist seit Beginn des Projekts in die Planung der ersten Rennen nach Corona involviert und ist zugleich Herr über die beiden GP-Rennteams von Red Bull Racing und AlphaTauri.

Marko erzählt in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» zu den geplanten Abläufen an der Rennstrecke : «Jedes Team ist in ihrem Hotel in so genannte Clouds eingeteilt, also in kleine Gruppen. Es haben also die Fachkräfte rund um Max Verstappen und Alex Albon jeweils einen ganz eigenen Bereich. Heute hat mich der Teammanager von Red Bull Racing noch angerufen und darauf aufmerksam gemacht, was es alles einzuhalten gilt.»

Der gelernte Jurist erläutert: «Wenn jemand wider Erwarten positiv ist, dann kann er nicht starten. Wir haben mit dem Brasilianer Sérgio Sette Câmara einen Ersatzfahrer vor Ort. Es hat eigentlich fast jedes Team einen Ersatzfahrer am Red Bull Ring. Es gibt auch für Mechaniker eine Ersatzlösung. Diese Leute werden dann eingeflogen und sind alle vorgetestet.»

Der Grazer schildert: «Dieses Mal sind bei den 80 Personen pro Team ja keine Ersatzleute dabei, denn dies ist die maximal erlaubte Anzahl Fachkräfte pro Rennstall. Es ist aber Alles bis ins Letzte durchorganisiert.»





Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

2.30: Sky Sport 1 – GP Belgien 1995

3.15: Sky Sport 1 – GP Monaco 1996

4.00: Sky Sport 1 – die GP-Saison 1999

5.00: Sky Sport 1 – GP USA 2019

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich 2014

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung