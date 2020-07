Red Bull-CEO Dietrich Mateschitz: «Willkommen zurück»

Nach der längsten Pause in der Motorsport-Geschichte brummen in Spielberg wieder die Formel-1-Motoren

Zum Formel-1-Saisonauftakt in Spielberg richtet Red Bull-CEO Dietrich Mateschitz ein paar Worte an die GP-Fans und erklärt: «Neuland zu betreten, ist genau die Herausforderung, die uns immer besonders angespornt hat.»

Liebe Formel-1 Fans, Willkommen zurück. 217 Tage lagen zwischen dem letzten Formel-1-Lauf 2019 und dem ersten des aktuellen Jahres, es war die längste Pause in der Motorsport-Geschichte. Unerfreuliches ist passiert in der Zwischenzeit, doch nun schauen wir nach vorn statt in den Rückspiegel: gut, dass es wieder losgeht, gut, dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen.

In aller Demut, aber auch mit grossem Stolz dürfen wir jetzt ein kleines Stück Renngeschichte schreiben bei uns in Spielberg im grünen Herzen Österreichs: mit der weltweit ersten Grossveranstaltung nach der Krise, mit einem Aufbruch in die Freiheit, die wir uns verdient haben, mit dem Auftakt zu einer WM, die viele schon abgeschrieben sahen, dem ersten Doppel-Grand-Prix. Denn so gehen wir die Dinge an: mit Freude, Optimismus und einem kleinen Augenzwinkern.

Apropos: Auch Jochen Rindt war bekannt für diese Lebenseinstellung. Diesen Sonntag vor exakt 50 Jahren gewann er den Grossen Preis von Frankreich und legte mit diesem seinem dritten Saisonsieg den Grundstein zum späteren Weltmeistertitel. Ob es ihm gefallen hätte, was wir für dieses Wochenende und das kommende auf die Beine gestellt haben?

Wir denken: ja – und wünschen Ihnen einen spannenden Formel-1-Saisonauftakt, auch mit dem Red Bulletin Special, das Ihnen an jedem Renntag einen Blick hinter die Kulissen der Königsklasse liefert und vielleicht auch das eine oder andere Lächeln auf die Lippen zaubern darf.