Österreich: Strafe für Lewis Hamilton? FIA ermittelt

​Verliert Weltmeister Lewis Hamilton am Red Bull Ring seinen zweiten Startplatz? Gegen den sechsfachen Engländer wird ermittelt, weil ihm unterstellt wird, unter gelben Flaggen nicht verlangsamt zu haben.

Wird die Startaufstellung zum Grossen Preis von Österreich geändert? Gegen den englischen Formel-1-Champion Lewis Hamilton läuft eine Untersuchung, der Zweitschnellste des Abschlusstrainings musste sich kurz nach 18.00 Uhr bei den Rennkommissaren verantworten.

Dr. Gerd Ennser und Felix Holter (beide Deutschland), der frühere Formel-1-Fahrer Tonio Liuzzi (Italien) und Walter Jobst (Österreich) werden die Frage klären müssen: Hat Lewis Hamilton im dritten Quali-Segment des Abschlusstrainings auf dem Red Bull Ring verlangsamt, als zwischen den Kurven 5 und 7 die gelben Flaggen gezeigt wurden? Schwer zu glauben, weil sich Hamilton in dieser besagten Runde verbessert hat.

Die Fans haben nicht vergessen, was geschah, als Max Verstappen in der Quali zum Grossen Preis von Mexiko auf dem Gas blieb, als Bottas in die Pistenbegrenzung geprallt war – drei Ränge zurück statt Pole-Position!



Ironischerweise war der Auslöser der gelben Flagge für Hamilton ausgerechnet sein Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas, der nach Bestzeit ins Kiesbett geraten war und sich danach drehte.



Gegen Hamilton wird darüber hinaus ermittelt, weil er angeblich auf seiner schnellsten Runde in Kurve 10 neben der Bahn war.