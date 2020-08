2. Silverstone-GP im Fernsehen: Alle gegen Mercedes

​Die Überlegenheit von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton in ihren Mercedes ist so gross, dass wir uns vor dem zweiten Silverstone-GP die Frage stellen müssten: Wer wird Dritter? Aber so einfach ist es nicht.

Wenn es nach purem Speed geht, dann lautet die spannendste Frage vor dem zweiten Silverstone-GP des Jahres: Wer wird hinter dem Mercedes-Duo Dritter? Valtteri Bottas und Lewis Hamilton sind so überlegen, dass sie unter normalen Bedingungen nicht zu schlagen sind.

Aber der Verlauf des britischen Grand Prix mit den Reifenschäden an den Wagen des Finnen und des Engländers hat bewiesen: In der Formel 1 kann alles passieren. Und das gilt auch für den Jubiläums-WM-Lauf zu 70 Jahren Königsklasse.

Max Verstappen sucht sein Glück in einer anderen Rennstrategie: Er fährt als Einziger aus den ersten Zehn auf den harten Pirelli-Reifen los. Und Nico Hülkenberg, sensationeller Drittschnellster im Qualifying, hat durchaus Chancen, seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 zu erringen. Vom Formel-1-Arbeitslosen zum Racing Point-Reservisten zum Siegerpodest in Silverstone – solche Geschichten kann nur die Königsklasse schreiben.

Damit Sie nichts von der ganzen Action verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





«70th Anniversary Grand Prix» 2020 im Fernsehen

Sonntag, 9. August

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Grand Prix zum 70. Jubiläum Wiederholung





Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339



*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung