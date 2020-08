Max Verstappen (Red Bull Racing): «Sieg unerwartet»

​Der Niederländer Max Verstappen (22) hat mit einer grandiosen Leistung in Silverstone seinen 9. GP-Sieg erkämpft und sich auf WM-Rang 2 vorgeschoben: «Ehrlich gesagt kam der Triumph ein wenig unerwartet.»

Besser geht das nicht: Dank eines strategischen Geniestreichs der Red Bull Racing-Experten rund um Hannah Schmitz und dank einer makellosen Umsetzung von Max Verstappen hat der Niederländer beim Jubiläums-GP von Silverstone den ersten Saisonsieg eingefahren, es ist sein neunter Triumph in der Formel 1.

Tage nach seiner grossen Fahrt sagt der gegenwärtige WM-Zweite: «Das war eine fabelhafte Mannschaftsleitung von Red Bull Racing und Honda. Um ganz ehrlich zu sein, kam der Sieg ein wenig unerwartet. Aber schon kurz nach dem Beginn des Rennens spürte ich, dass wir sehr flott unterwegs waren. Das zeigt einmal mehr – wenn du nie lockerlässt, dann ist Grosses möglich.»

«Ich merkte im ersten Teil des Grand Prix, dass ich mit den Mercedes schritthalten konnte, obschon ich auf dem härteren Pirelli unterwegs war. Was ich nicht wusste: Ob Hamilton und Bottas reifenschonend fahren. Ich ging davon aus, dass sie scheinbar aus dem Nichts mehr Tempo zaubern würden.»

«Im weiteren Verlauf des Rennens zeigte sich dann, dass sie mehr und mehr Schwierigkeiten mit den Reifen bekamen. An diesem Tag waren sie uns nicht überlegen. Von da an konnte ich den Grand Prix verhältnismässig locker kontrollieren.»



Die Fans denken mit Schmunzeln an einem Moment im britischen Grand Prix zurück, da lag Verstappen ziemlich einsam auf dem dritten Platz, und weil ihm ein wenig fad war, funkte er: «Es ist warm heute, vergesst nicht, viel zu trinken.»



Diesen Schalk hatte sich Max vor dem Rennen ausgedacht, aber sein Funkspruch im zweiten Silverstone-GP («Ich werde den Mercedes nicht folgen wie eine Oma!»), der war spontan. Max: «Das hatte ich mir nicht zurechtgelegt, das kam aus der Situation heraus, weil ich spürte, dass ich mehr Speed machen und die Mercedes unter Druck setzen kann.»



Wie geht das nun in Spanien weiter? Einsame Fahrt zu Platz 3 wie im britischen Grand Prix oder Jagd nach dem Sieg wie im Jubiläums-GP? Auch Verstappen ist unsicher: «Barcelona ist eine andere Kiste als Silverstone, mal sehen wie schnell wir dort sind und welchen Einfluss die Temperaturen haben. Die Piste von Barcelona belastet die Walzen stark. Wir beschreiten Neuland, denn die Wintertests sind jeweils im Februar und der GP im Mai, im August hat hier noch nie ein WM-Lauf stattgefunden. Was ich hingegen weiss: Nach dem Sieg brennen alle darauf, gleich wieder auf die Bahn zu gehen!»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung