Jenson Button: «Das ist nicht der echte Vettel»

​Formel-1-Champion Sebastian Vettel zieht derzeit gegen Charles Leclerc krass den Kürzeren. Wir zeigen die Ergebnisse im Einzelnen und sagen, wie Jenson Button die Situation einschätzt.

Sebastian Vettel hat derzeit gegen Charles Leclerc keine Chance. Wie ungleich die Saison der beiden Ferrari-Fahrer verläuft, zeigt ein Blick auf den Zwischenstand: Vettel ist mit zehn Punkten nur auf dem 13. Rang zu finden, Charles Leclerc hingegen ist WM-Vierter mit 45 Punkten und zwei Besuchen auf dem Siegerpodest.

Niemand im Fahrerlager glaubt auch nur eine Sekunde, dass Vettel in der Corona-Zwangspause vergessen hat, wie Rennfahren geht. Aber die Ergebnisse aus Silverstone belegen, wie krass der Heppenheimer gegen den Monegassen derzeit den Kürzeren zieht.

Grosser Preis von Österreich

Qualifying Vettel: 11.

Qualifying Leclerc: 7.

Rennen Vettel: 10.

Rennen Leclerc: 2.

Grosser Preis der Steiermark

Qualifying Vettel: 10.

Qualifying Leclerc: 11.

Rennen Vettel: out (von Leclerc abgeschossen)

Rennen Leclerc: out (Kollision mit Vettel)



Grosser Preis von Ungarn

Qualifying Vettel: 5.

Qualifying Leclerc: 6.

Rennen Vettel: 6.

Rennen Leclerc: 11.



Grosser Preis von Grossbritannien

Qualifying Vettel: 10.

Qualifying Leclerc: 4.

Rennen Vettel: 10.

Rennen Leclerc: 3.



Grosser Preis zu 70 Jahren Formel 1

Qualifying Vettel: 12.

Qualifying Leclerc: 8.

Rennen Vettel: 12.

Rennen Leclerc: 4.



Jenson Button versteht die Welt nicht mehr. Der Weltmeister von 2009 sagt über Sebastian Vettel: «Ich würde mir so wünschen, dass er zeigen kann, was er wirklich kann. Das ist einfach nicht der Sebastian Vettel, den wir kennen. Ich weiss noch, als ich gegen ihn fuhr – es gab selten ein Rennen, in welchem Seb einen Fehler gemacht hat. Seine Leistungen waren bärenstark, und er konnte auf eine schnelle Runde sein Auto regelrecht ausquetschen. Das alles scheint er mit diesem Wagen nicht zu können.»



Der 15fache GP-Sieger sagt: «Seb hat seinen Speed 2019 bewiesen. Gut, es war bestimmt nicht einfach, als er gesehen hat, wie stark der junge Charles Leclerc ist, und ich kann mir schon vorstellen, dass dies bei Vettel zu einem mentalen Knacks geführt hat. Aber in der zweiten Saisonhälfte ist er ganz stark gefahren – so einen Fahrer würde ich für mein Team auf der Stelle engagieren.»



Buttons Landsmann Johnny Herbert findet: «Wenn ich das Sagen hätte bei Racing Point, also Aston Martin 2021, dann würde ich Vettel engagieren – einfach basierend darauf, was er alles geleistet hat. Ich weiss noch: Als Daniel Ricciardo 2014 zu Red Bull Racing kam, hatte Vettel auch Mühe. Dann wechselte Seb zu Ferrari, und er war wieder komplett unter Strom. Vielleicht braucht Vettel einfach einen Tapetenwechsel.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062 h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung