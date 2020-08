Ralf über Mick Schumacher (Ferrari): Wer Druck macht

​Kein Formel-2-Fahrer steht so unter Beobachtung wie Mick Schumacher. Sein Onkel Ralf sagt, wie er die Lage des Ferrari-Nachwuchspiloten einschätzt und wer hier am meisten Druck macht.

Mick Schumacher hat am zweiten Silverstone-Wochenende zwei Mal gepunktet, als Siebter im Hauptrennen, als Zweiter im Sprint. Im längeren Formel-2-Lauf wurde der Sohn der Rennlegende Michael Schumacher wegen nachlassender Reifen durchgereicht. Im kürzeren Rennen kam es zu einer Berührung ausgerechnet mit seinem Prema-Stallgefährten Robert Shwartzman, der Russe ging leer aus, Mick fuhr zum zweiten Rang hinter Red Bull-Zögling Yuki Tsunoda.

Der 21jährige Mick nach dem Rennen: «Es tut gut, wieder einen Podestplatz errungen zu haben. Gemessen am ersten Silverstone-Wochenende war der Wagen besser abgestimmt, was das Reifen-Schonen angeht. Der Zwischenfall mit Robert kurz vor Schluss war unglücklich. Ich war davon überzeugt, dass ich klar genug vorne bin, um in die Kurve einzulenken.»

Im Zwischenklassement ist Mick auf Rang 7 vorgerückt, aber zwei andere Ferrari-Junioren stehen ihm vor der Sonne: Der Engländer Callum Ilott ist derzeit Tabellenführer, mit 106 Punkten, der St. Petersburger Shwartzman ist Dritter (hinter dem Dänen Christian Lundgaard), mit 85 Punkten. Mick kommt auf 61 Zähler. Es gilt als offenes Geheimnis: Mindestens ein Ferrari-Nachwuchsmann wird 2021 in die Formel 1 hochrücken – zu Alfa Romeo Racing.

Der Druck ist enorm auf den jungen Schumacher. Das weiss auch sein Onkel Ralf Schumacher. Der sechsfache GP-Sieger sagt im «AvD Motorsport Magazin» auf SPORT1 über die Ausgangslage seines Neffen: «Ich glaube, dass sich die heutigen Kids fast selber mehr Druck machen, als sie das von aussen bekommen, denn viele von ihnen werden recht gut geführt.»

«Mick ist ein paar Mal ein Formel-1-Auto gefahren und ist als Ferrari-Junior nun in der Formel 2, Teamchef Mattia Binotto hat schon klare Vorstellungen geäussert, was er von ihm erwartet. Der ist jetzt so nah dran am Thema, da setzt er sich natürlich selbst unter Druck. Und von aussen ist die Erwartungshaltung auch gross. Aber ich finde, in den letzten Rennen machte Mick das sehr ordentlich.»





Formel-2-Hauptrennen Silverstone

1. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing

2. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +8,574 sec

3. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +12,303

4. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +15,020

5. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +16,644

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +17,010

7. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +19,232

8. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +20,033

9. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +20,428

10. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +24,127

11. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +26,418

12. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +28,109

13. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +36,114

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +41,725

15. Dan Ticktum (GB), DAMS, +43,109

16. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +43,252

17. Marino Sato (J), Trident, +50,048

18. Roy Nissany (IL), Trident, +51,428

19. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +74,193

20. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +75,090

21. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, + 1 Runde

Out: Sean Gelael (RI), DAMS





Formel-2-Sprintrennen Silverstone

1. Yuki Tsunoda (J), Carlin

2. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +3,120

3. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +17,993

4. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +20,258

5. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +21,059

6. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +22,154

7. Dan Ticktum (GB), DAMS, +22,913

8. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +25,201

9. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +28,672

10. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +29,066

11. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +33,686

12. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +34,776

13. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +36,362

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +37,995

15. Roy Nissany (IL), Trident, +40,151

16. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +43,748

17. Marino Sato (J), Trident, +47,202

18. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +60,275

19. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +61,710

20. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +91,548

21. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, 1 Runde

Out: Sean Gelael (RI), DAMS





Stand nach 10 von 20 Rennen

1. Ilott 106 Punkte

2. Lundgaard 87

3. Shwartzman 85

4. Mazepin 71

5. Delétraz 64

6. Tsunoda 62

7. Schumacher 61

8. Zhou 61

9. Ticktum 59

10. Drugovich 46

11. Armstrong 34

12. Aitken 33

13. Ghiotto 27

14. Daruvala 18

15. Matsushita 9

16. Alesi 8

17. Gelael 3

18. Nissany 1

19. Piquet 0

20. Sato 0

21. Samaia 0