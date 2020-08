Formel 1 in Portimão: Die Sensation wird Wirklichkeit

Nach 24 Jahren Pause wird es im Oktober erstmals wieder einen Formel-1-GP in Portugal geben, im Autódromo Internacional do Algarve nahe Portimão. SPEEDWEEK.com sprach mit Geschäftsführer Paulo Pinheiro.

Vom 23. bis 25. Oktober gastiert die Formel 1 erstmals in Portimão, darauf mussten die portugiesischen Rennfans lange warten – zum davor letzten Mal fuhr die Königsklasse 1996 in Estoril, eine halbe Autostunde westlich von Lissabon.



«Vor drei Jahren haben wir Liberty Media gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, bei uns zu fahren», erzählte Portimão-Geschäftsführer Paulo Pinheiro im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unter normalen Umständen konnten wir das Angebot nicht akzeptieren, wir blieben aber immer in Kontakt, sie waren immer sehr nett zu uns. Dann hatten wir den offiziellen Test bei uns und bekamen davor die Grade-1-Homologation vom damaligen Rennleiter Charlie Whiting.»

«Als wir realisierten, dass der chinesische Grand Prix verschoben wird, sahen wir die Möglichkeit und kontaktierten Liberty. Wir wollten aufzeigen, dass wir verfügbar sind, weil sich die Situation mit Covid-19 in Portugal vom Rest in Europa unterschied. Wir blieben die ganze Zeit dran, letztendlich haben wir uns zusammengesetzt und über einen Plan gesprochen, der für beide Parteien passt.»

Anfang Februar schrieb der Portugiese erste E-Mails und SMS an die Führungsetage von Liberty Media, im Juni begannen die handfesten Verhandlungen.



Hätten sich die Portugiesen in einem Jahr ohne Corona die Formel 1 leisten können? «Ich würde nicht sagen, die Formel 1 sei zu teuer, aber es geht um viel Geld – das ist ein Unterschied», hält Pinheiro fest. «Das Produkt Formel 1 ist wert, wonach sie verlangen. Was sie der Wirtschaft und dem Land bringen, das ist viel mehr, als du bezahlen musst. Aber politisch ist es sehr schwierig, eine so große Summe für nur eine Veranstaltung zu rechtfertigen.»

«Die Formel 1 hat einen riesigen Einfluss auf die Wirtschaft», unterstreicht der AIA-Chef. «Seit Bekanntgabe des Rennens hatten wir nur zwei Wochen Zeit, um Studien zu betreiben. Aber wir gehen davon aus, dass die Formel 1 über 100 Millionen Euro in die Region bringt.»



Die Algarve wird diesen Sommer vom weitgehenden Ausbleiben der Touristen schwer gebeutelt. «Unser Rennen ist in der Nebensaison, für viele Firmen an der Algarve wird das den Unterschied ausmachen, um zu überleben. Alle Restaurants, Hotels, Autoverleihe und so fort sind sehr glücklich über dieses Rennen.»

Setzen wir voraus, dass ein fantastischer Event gelingt: Besteht die Chance, dass die Formel 1 auch 2021 in Portugall auftritt? «Der Vertrag läuft nur für 2020», so Pinheiro. «Aber alle Fahrer und Teams sind sehr aufgeregt, bei uns zu fahren. Die Strecke ist interessant und die Region ist wunderschön – jeder freut sich darauf.»

«Im Leben ist es doch so: Wenn du etwas probierst und es dir gefällt, dann willst du es wieder machen. Wenn wir gute Arbeit erledigen und die Rennen spannend sind, wenn alle glücklich sind, dann haben wir eine gute Chance, zumindest als Option in Betracht gezogen zu werden. Dann muss uns aber die Regierung helfen. Es kann ja nicht sein, dass alle Geld verdienen und die Rennstrecke Geld verliert. Wenn die Verantwortlichen sehen, wie groß der positive Einfluss auf die Region ist, dann wird es ihnen leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen.»

Sollte die Formel-1-WM 2021 erneut eurozentrisch sein, weil es vielleicht noch keinen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gibt, dann steigen die Chancen. Pinheiro: «Sagen wir es so – das öffnet uns eine Türe. Aber natürlich müssen wir auch unsere Aufgaben richtig erledigen.»

Kalender Formel-1-WM 2020:

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grand Prix der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari)