Sergio Pérez über Corona: So ging es ihm wirklich

​Der Mexikaner Sergio Pérez musste wegen des nachgewiesenen Coronavirus die WM-Läufe in Silverstone auslassen. Nun spricht er über seine Erkrankung und will beim Grand Prix von Spanien wieder antreten.

Sergio Pérez ist der erste Formel-1-Fahrer, der positiv auf Corona getestet wurde. Natürlich musste sich der 30jährige Mexikaner sofort in Isolation begeben, und Nico Hülkenberg übernahm das Auto von Racing Point. Pérez verpasste beide WM-Läufe in Silverstone, also den britischen Grand Prix und das Jubiläumsrennen zu 70 Jahren Formel 1.

Team und Fahrer sind davon überzeugt, dass der 179fache GP-Teilnehmer am 14. Februar wieder im pinkfarbenen Renner sitzt, wenn auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya das erste Training zum Grossen Preis von Spanien beginnt.

Der WM-Siebte von 2016 und 2017 spricht zum ersten Mal darüber, wie es ihm wirklich ging: «Ich schätze mich glücklich, dass ich nur an leichten Symptomen litt. Also konnte ich weiter trainieren und sicherstellen, dass ich in Top-Form bin, wenn ich wieder ins Rennauto steige. Zum Glück habe ich immer mein Tablet bei mir, sodass es mir nicht langweilig wurde. Es war schwierig für mich, den Anderen beim Rennfahrern zuzuschauen. Ich kann es nicht erwarten, wieder auf die Bahn zu gehen.»

Wo sich der Mittelamerikaner angesteckt hat, bleibt im Dunkeln. Im Anschluss an den Ungarn-GP war er nach Mexiko geflogen, um seine Mutter zu besuchen, die im Spital lag. Als er in England zum routinemässigen Coronatest antrat, wurde er positiv getestet.



Falls dies an der katalanischen Strecke ausserhalb von Barcelona erneut geschehen sollte, wird ein weiteres Mal Nico Hülkenberg für ihn einspringen.





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung