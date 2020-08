Nico Rosberg zu Vettel: Mit Ferrari stimmt was nicht

​Weltmeister Nico Rosberg versteht nicht, wieso Sebastian Vettel in England so schlecht abgeschnitten hat. «Da muss etwas mit seinem Ferrari nicht stimmen, Seb ist doch keine halbe Sekunde langsamer als Leclerc!»

England war für Sebastian Vettel keine Reise wert: Zwei Grands Prix, ein Punkt, Missklänge im Umgang mit Ferrari. Zur gleichen Zeit hat der junge Monegasse Charles Leclerc aus dem britischen WM-Lauf und aus dem Jubiläums-GP der Formel 1 einen dritten und einen vierten Platz geholt. Das wirft auch bei Insidern wie Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg Fragen auf.

Der 35jährige Wiesbadener gibt in seiner Rolle als RTL-Experte zu bedenken: «Wir reden hier von einem vierfachen Weltmeister, einem der talentiertesten Piloten im ganzen Feld. Meiner Meinung nach muss da etwas am Ferrari nicht stimmen. Seb ist doch keine halbe Sekunde langsamer als Leclerc!»

Aber woran kann es liegen? Der 23fache GP-Sieger Rosberg wittert eine Beschädigung des italienischen Rennwagens. «Manchmal sind das ganz kleine Dinge, die zunächst kaum zu erkennen sind. Sebastian sollte sofort ein neues Chassis fordern. Gute Leistungen von Vettel sind schliesslich auch im Interesse von Ferrari.»

Noch hat es Ferrari nicht bestätigt, aber es tut sich was. Auf die Frage, ob Sebastian Vettel für das kommende GP-Wochenende in Spanien ein neues Auto erhalte, meinte Teamchef Mattia Binotto am Abend nach dem zweiten Silverstone-GP: «Wir werden das erörtern. Wir sind für alles offen, was Sebastian hilft. Es ist wichtig, dass Vettel bessere Leistungen zeigen kann.»



Dass Vettel regelmässig punktet, ist für Ferrari viel Geld wert. In der Markenwertung sind die Italiener nur noch auf dem dritten Rang zu finden, mit 55 Punkten. Mercedes liegt mit 180 Zählern vorne, Red Bull Racing hat schon 113 Punkte geholt, McLaren sitzt Ferrari im Nacken – mit 53 Punkten.





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung