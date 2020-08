Alex Albon (Red Bull Racing): «Barcelona gut für uns»

​Der Thai-Brite Alex Albon hat für sein Rennen in Silverstone viel Lob erhalten von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Zum Rennen in Spanien meint Albon: «Diese Strecke sollte gut sein für uns.»

Beim Jubiläums-GP von Silverstone hat Red Bull Racing-Pilot Alex Albon eine solide Leistung gezeigt – Rang 5. Dafür gab es von Teamchef Christian Horner ein dickes Lob: «Noch ein paar Runden, und Alex hätte Leclerc eingeholt. Er ist stark gefahren, und ich bin vor allem von seinen Überholmanövern begeistert, die waren entschlossen und mutig. Nicht jeder wagt es, in Copse aussen herum zu attackieren.»

«Ich sage immer: In der Formel 1 geht es vorrangig um Vertrauen. Die Leute messen Alex an Max Verstappen, aber sie vergessen dabei, dass Albon erst seine zweite GP-Saison bestreitet. Da ist die Lernkurve ziemlich steil.»

Der 24jährige Londoner Albon meint: «Ich bin deshalb mit der Darbietung in Silvertone zufrieden, weil ich mich inzwischen im Wagen wohler fühle. Wir arbeiten ständig daran, die Abstimmung zu perfektionieren. Es hat geholfen, dass wir zwei Mal in Folge in Silverstone gefahren sind. Wir können inzwischen mehr aus dem Wagen herausholen.»

Zum kommenden GP-Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya meint Albon: «Wir wollen auf der Leistung in England aufbauen. Was die generelle Konkurrenzfähigkeit der Rennställe angeht, so erwarte ich keine Überraschungen. Nach fünf Rennen weiss jedes Team, wo es steht. Auf dem Papier sollte Barcelona für uns eine gute Strecke sein.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung