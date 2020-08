Sergio Pérez: Corona-negativ, Aus für Hülkenberg

Sergio Pérez am Circuit de Barcelona-Catalunya

​Gute Nachrichten für den Mexikaner Sergio Pérez: Der Racing Point-Pilot ist negativ auf den Coronavirus getestet worden – damit steht einem Comeback beim Grossen Preis von Spanien nichts im Weg.

Riesige Erleichterung bei Sergio Pérez: Der 30jährige Mexikaner ist in Spanien negativ auf den Coronavirus getestet worden. Daher kann er am 14. Februar wieder in seinen Racing Point-Rennwagen einsteigen. Aus deutscher Sicht bedeutet dies aber auch – Aus für Hülkenberg als Ersatzmann.

Pérez war nach einer Reise in seine Heimat an Corona erkrankt, vor dem britischen Grand Prix wurde bei ihm SARS-CoV-2 nachgewiesen, damit musste er beide WM-Läufe in Silverstone sausen lassen und wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt.

Racing Point hat am Donnerstagmorgen bestätigt, dass der jüngste Test des Mittelamerikaners negativ ausgefallen ist. Also darf er wieder Rennen fahren.



Pérez über die Herausforderung Barcelona: «Alle Fahrer kennen diese Strecke durch und durch, weil wir hier ja nicht nur seit Jahren das GP-Wochenende bestreiten, sondern auch die Wintertests fahren. Und eine alte Faustregel gilt noch immer – ein Auto, das in Barcelona schnell ist, das ist auf jeder anderen Art Rennstrecke auch schnell. Und wir haben im Wintertest sehr gut ausgesehen, von daher erwarte ich, dass wir prima aufgestellt sind.»



«Das einzige Fragezeichen für mich: Wir sind hier noch nie im August gefahren, das sind natürlich andere Bedingungen als beim Test im Februar oder beim normalen Spanien-Termin im Mai.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung