Toto Wolff (Mercedes): «Sollen sie doch protestieren»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Mercedes-Teamchef Toto Wolff 2019 in Baku

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wenn Racing Point bestraft wird für das Übernehmen fremder Teile, dann stellt sich die Frage, was die Regeln zu jenem sagen, der die Teile zur Verfügung stellt.»

Die Ausgangslage ist klar: Der Autosport-Weltverband FIA hat den Rennstall Racing Point bestraft für die Verwendung einer hinteren Bremsbelüftung, die vom 2019er Mercedes übernommen und kaum verändert worden ist. Die Teile entsprechen dem Reglement, daher keine Disqualifikation, aber die Übernahme verletzt laut den Rennkommissaren das sportliche Reglement – daher eine Geldstrafe von 400.000 Euro und Abzug von 15 WM-Punkten.

Der Fall wird uns noch eine Weile beschäftigen, denn Ferrari und Renault gehen wegen des Strafmasses in Berufung, Racing Point hingegen, weil sie sich für unschuldig halten. Wir treffen uns also vor dem Berufungsgericht der FIA wieder.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir wissen möchten – was ist künftig erlaubt und was nicht? Red Bull ist in der einzigartigen Situation, dass sie zwei Rennställe besitzen. Es geht für uns nicht um die Bremsbelüftungen, sondern um das grössere Bild.»

«Und dann sind wir sicher: Es werden Fragen gestellt wie – wenn ein Team fürs Übernehmen von Teilen schuldig gesprochen wird, wie verhält es sich dann mit dem Team, das die Teile zur Verfügung gestellt hat? Das ist Sache der FIA.»



Es gibt derzeit keine Ermittlung der FIA gegen Mercedes-Benz und keinen Hinweis darauf, dass die Weltmeister eine Regel verletzt hätten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist ganz gelassen: «Wenn jemand findet, dass wir etwas falsch gemacht haben, dann kann er gerne protestieren.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung