Spanien-GP im Fernsehen: Was schafft Max Verstappen?

Die Formel-1-Stars bestreiten am heutigen Sonntag das sechste Rennen der Saison. Die erste Startreihe belegen wieder einmal die beiden Mercedes-Piloten. Dahinter lauert Max Verstappen auf seine Chance.

Wie erwartet waren die beiden Mercedes-Piloten im Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in einer eigenen Welt unterwegs. Lewis Hamilton schnappte sich zum vierten Mal in diesem Jahr die Pole-Position, sein Teamkollege Valtteri Bottas blieb knapp sechs Hundertstel langsamer und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Sehr viel grösser fiel der Rückstand des Drittplatzierten Max Verstappen aus: Sieben Zehntel fehlten dem schnellen Red Bull Racing-Star auf die Spitzenzeit.

Im Renntrimm ist der Unterschied allerdings viel geringer, wie die Dauerläufe am Freitag gezeigt haben. Entsprechend nervös blickt die Mercedes-Teamführung auf den heutigen Spanien-GP. Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin warnt etwa: «Obwohl es schön ist, dass wir mit beiden Autos in der ersten Reihe stehen, hat uns das zurückliegende Rennen daran erinnert, dass die Punkte erst am Sonntag vergeben werden.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff stimmt ihm zu: «Angesichts der Longruns am Freitag ist zu erwarten, dass sie morgen die Messlatte legen werden. Deshalb müssen wir ein cleveres Rennen fahren und es von der Spitze kontrollieren, alles in dem Wissen, dass wir mit Verstappen wahrscheinlich das schnellste Auto hinter uns haben werden.»

Verstappen ist sich hingegen sicher: «Es wird schwierig, die Mercedes zu schlagen, denn sie sehen sehr schnell aus.» Gleichzeitig gibt sich der ehrgeizige Niederländer kämpferisch: «Wir werden aber nicht aufgeben und versuchen, ihnen auf den Fersen zu bleiben, um sie unter Druck zu setzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Job machen können.» Wer den Spitzenkampf im Spanien-GP live mitansehen will, findet hier alle TV-Zeiten.

Spanien-GP 2020 im Fernsehen

Sonntag, 16. August

8.10: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.05: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 1 – Spanien-GP Wiederholung

Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung