Toto Wolff (Mercedes): «Dann eben Schadensbegrenzung»

Zum fünften Mal in der Saison 2020 gehen die beiden Mercedes aus Reihe 1 ins Rennen, nur vor dem Steiermark-GP konnte Max Verstappen den Durchmarsch verhindern. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist zufrieden.

«Das war ein guter Tag», sagt der Wiener, «und wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir konnten erneut eine starke Qualifying-Performance zeigen, aber wir sind uns bewusst, dass es erst morgen darauf ankommt. Es soll hier genauso heiss werden wie am vergangenen Wochenende in Silverstone, und wir haben ja gesehen, was dort passiert ist: Max Verstappen hatte im Renntrimm mit dem Wagen von Red Bull Racing das schnellste Auto.»

«Angesichts der Dauerläufe am Freitag ist zu erwarten, dass sie morgen die Messlatte legen. Deshalb müssen wir ein cleveres Rennen fahren und es von der Spitze kontrollieren, alles im Wissen, dass wir mit Verstappen wahrscheinlich das schnellste Auto hinter uns haben werden. Wir werden alles geben, um das Rennen zu gewinnen. Falls das nicht möglich sein sollte, werden wir uns bei diesen schwierigen Bedingungen auf Schadensbegrenzung konzentrieren.»

Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin ergänzt: «Es spielt keine Rolle, wie viel Vorsprung du auf der Pole-Position hast – wenn es dir an Renntempo fehlt, erwartet dich ein schwieriger Nachmittag. Wir sahen am Freitag ähnlich gut aus wie Max. Hamilton und Bottas waren mit der Balance zufrieden, aber bei 50 Grad Streckentemperatur ist es schwierig, die Reifentemperaturen im besten Fenster zu behalten.»





Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung