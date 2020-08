Lewis Hamilton (Mercedes/1.): Red Bull ist Bedrohung

​WM-Leader Lewis Hamilton fährt im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Spanien seine 92. Pole-Position in der Formel 1 heraus, einen Hauch vor seinem Mercedes-Stallgefährten Valtteri Bottas.

Vierte Pole-Position der Saison 2020 für Weltmeister Lewis Hamilton (nach dem Qualifying für den Steiermark-GP, Ungarn-GP und den britischen GP), seine fünfte in Barcelona nach 2014, 2016, 2017 und 2018, seine 92. in der Königsklasse.

Der Engländer blieb mit 1:15,584 min einen Hauch vor seinem Mercedes-Stallgefährten Valtteri Bottas (1:15,643), damit gehen die Mercedes-Renner zum siebten Mal in den letzten acht Jahren aus der ersten Startreihe ins Rennen – eine Machtdemonstration.

Lewis Hamilton nach der Quali: «Das ist körperlich wirklich ein hartes Stück Arbeit, es ist so heiss! Wir hatten noch nie mit solchen Temperaturen zu kämpfen an einem GP-Wochenende, und wir waren noch nie mit solch schnellen Autos unterwegs. Diese Kombination macht es unglaublich anstrengend. Die Kräfte, die auf unsere Körper einwirken, sind extrem.»

«Das grösste Problem sind einmal mehr die Reifen. Wir versuchen alles, um die Walzen nicht zu überhitzen, mit sehr behutsamen Aufwärmrunden, aber es nützt kaum etwas. Es wird sich alles ums Reifen-Management drehen, wie so oft.»



«Meine zweite schnelle Runde war nicht ganz so gut wie die erste. Zum Glück war die erste jedoch schnell genug für die Pole. Wir lernen ständig hinzu – am Freitagabend sass ich mit meinen Technikern bis zehn Uhr zusammen, um über die Rennabstimmung zu sprechen und darüber zu grübeln, wo wir zulegen können. Red Bull ist superschnell und eine Bedrohung, ich sehe uns mit ihnen im Rennspeed auf Augenhöhe.»



«Du musst auch auf den Wind aufpassen. Du beobachtest ständig die Flaggen. Heute hatten wir einen Gegenwind in Kurve 1, das ist gut, weil dann der Wagen besser liegt, aber das bedeutet auch Rückenwind in Kurven 4 und 10, und das ist nicht so gut. Der Wagen neigt zum Ausbrechen, du lotest das Limit ständig neu aus.»



«Ich kann von einer idealen Position losfahren, aber es wird nicht leicht sein, die Führung zu verteidigen, denn die Anfahrt zur ersten Kurve ist lang. Und Valtteri hält mich in Atem.»

Lewis Hamilton geht am Sonntag zum 150. Mal aus einer ersten Startreihe in einen Grand Prix.





Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

'3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung