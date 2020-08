Qualifying Spanien: Pole für Hamilton, Vettel auf P11

Lewis Hamilton sicherte sich zum vierten Mal in diesem Jahr und zum 92. Mal in seiner GP-Karriere die Pole

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton setzte sich im Qualifying in Barcelona gegen den Rest des Feldes durch. Ferrari-Star Sebastian Vettel muss das sechste Kräftemessen von Platz 11 in Angriff nehmen.

Wie erwartet hatte sich die Strecke in Barcelona auf fast 50 Grad Celsius aufgeheizt, bis die GP-Stars das sechste Qualifying des Jahres in Angriff nehmen durften. Die ersten, die ausrückten, waren die beiden Williams-Piloten Nicholas Latifi und George Russell, die sich auch gleich eine Rundenzeit notieren liessen. Der Rookie aus Kanada blieb vorerst schneller alls sein Teamkollege aus Grossbritannien, doch das änderte sich kurz darauf wieder.

Während die beiden Teamkollegen ihre Runden drehten, stieg Esteban Ocon in seinen Renault, den er im dritten freien Training in die Streckenbegrenzung gesetzt hatte. Die Ingenieure aus dem französischen Werksteam leisteten ganze Arbeit und reparierten die dabei entstandenen Schäden rechtzeitig, sodass der 23-Jährige aus Evreux am Abschlusstraining teilnehmen konnte.

Nachdem alle Fahrer mindestens eine gezeitete Runde gedreht hatten, führte Lewis Hamilton die Zeitenliste mit 1:17,037 min vor Sergio Pérez und Lance Stroll an. Erst dahinter folgte Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas vor Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo und Alex Albon.

Auch Lando Norris, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniil Kvyat und George Russell waren auf Q2-Kurs, während Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi und Antonio Giovinazzi ums Weiterkommen zittern mussten. Doch noch war das letzte Wort nicht gesprochen und die meisten GP-Stars nutzten die zweite Chance. Einzig das Racing-Point-Duo Pérez und Stroll blieb am Ende in der Box.

Der Mexikaner, der seine Corona-Zwangspause pünktlich zum Start des Barcelona-Wochenendes beenden durfte, konnte sich dennoch auf dem zweiten Platz halten – allerdings wuchs sein Rückstand auf Hamiltons Q1-Bestzeit (1:16,872 min) auf 0,245 sec an. Verstappen, Bottas und Leclerc komplettierten die Q1-Top-5, während Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi und Giovinazzi die erste Verlierergruppe ausmachten.

Q2: Bitteres Aus für Sebastian Vettel

Im zweiten Quali-Segment machten die Mercedes-Piloten den Anfang, blieben aber nicht lange die einzigen Fahrer auf der Bahn. Bis auf Leclerc, Vettel und Räikkönen machten sich auch die restlichen Q2-Teilnehmer auf, um einen ersten Versuch zu starten. Das Trio folgte eine Minute später auch auf die Bahn, während Hamilton mit 1:16,013 min die Führung vor Bottas übernahm, der bei seinem ersten Versuch 0,139 sec langsamer unterwegs war als der sechsfache Champion.

Auch Pérez, der bei seinem ersten Versuch einen starken Start hinlegte, dann aber eine kostspielige Schrecksekunde erlebte, kam nicht an die Bestmarke heran, genauso wie Verstappen, dem als Dritter bereits eine halbe Sekunde auf die erste Q2-Bestmarke von Hamilton fehlte. Sainz, Leclerc, Pérez, Stroll, Norris, Albon und Ricciardo belegten die weiteren Top-10-Plätze. Vettel, Ocon, Gasly, Kvyat und Räikkönen waren die Kandidaten für die zweite Gruppe der Ausgeschiedenen.

Nach dem ersten Versuch wurde es wieder kurz ruhig am 4,665 km langen Rundkurs, bevor die ersten Piloten eine zweite Q2-Zeitenjagd wagten. Drei Minuten vor dem Ende füllte sich die Strecke, nur Hamilton, Bottas und Verstappen blieben in ihren Boxen. Dennoch konnte sich das Trio an der Spitze halten.

Auch Verstappen, Stroll, Gasly, Sainz, Pérez, Leclerc, Albon und Norris schafften den Q3-Sprung, für Vettel, Kvyat, Ricciardo, Räikkönen und Ocon war das Abschlusstraining hingegen vorbei. Besonders bitter: Vettel verpasste das Top-10-Stechen um nur 2 Tausendstel, weshalb er zum dritten Mal in diesem Jahr vom elften Startplatz losfahren muss.

Q3: Lewis Hamilton unschlagbar

Das Racing-Point-Duo reihte sich am Ende der Boxengasse auf, um gleich zum Q3-Start rauszufahren, und kaum ging es los, bekamen die Beiden Gesellschaft. Das sorgte schon in der Boxengasse für viel Verkehr, wie Hamilton feststellen durfte. Der Brite war gerade losgefahren, als Red Bull Racing Albon losfahren liess, der ihm vor die Fahrzeugnase schoss.

Der Mercedes-Pilot liess sich davon nicht beirren und setzte mit 1:15,584 min eine neue Messlatte für den Rest der Top-10-Kandidaten. Bottas, Verstappen, Pérez, Stroll, Norris, Leclerc, Albon, Sainz und Gasly reihten sich dahinter ein, wobei dem Niederländer auf Platz 3 bereits sieben Zehntel auf Hamiltons Zeit fehlten.

Der Brite konnte sich auch in der entscheidenden Zeitenjagd gegen den Rest des Q3-Feldes durchsetzen. Er teilt sich die erste Startreihe mit seinem Teamkollegen Bottas. Dahinter werden Verstappen und Pérez auf ihre Chance lauern. Stroll, Albon, Sainz, Norris, Leclerc und Gasly folgten auf den weiteren Rängen.

Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

'3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

*8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung