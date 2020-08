Nico Rosberg über Vettel: «Sicherlich kein Desaster»

Ferrari-Star Sebastian Vettel blieb im Barcelona-Qualifying im Q2 hängen. Formel-1-Veteran Nico Rosberg ist dennoch überzeugt, dass sein Landsmann von Startplatz 11 ein gutes Rennen zeigen kann.

Dass die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Kampf um die Barcelona-Pole unter sich ausmachten, lag schon vor dem Abschlusstraining auf der Hand. Denn die beiden Sternfahrer hatten bereits in den Sessions vor dem Qualifying ihre Überlegenheit offenbart. Max Verstappen, der sich als Drittschnellster die Rolle des ersten Verfolgers gesichert hat, fehlten denn auch schon sieben Zehntel auf die Pole-Zeit des sechsfachen Weltmeisters, der im teaminternen Duell mit sechs Hundertsteln Vorsprung die Oberhand behielt.

Trotzdem rechnet Nico Rosberg mit dem schnellen Niederländer. Der Deutsche, der als TV-Experte für Sky Sports F1 in Barcelona weilt, erklärte nach der Zeitenjagd: «Ich denke immer noch, dass Max vorne ein Wörtchen mitreden kann, vielleicht mit einer 1-Stopp-Strategie, wer weiss. Ich erwarte auf jeden Fall einen sehr spannenden Start und ein spannendes Rennen.»

Auch für seinen Nachfolger Bottas hatte Rosberg ermunternde Worte übrig: «Lewis hat beim ersten Q3-Versuche eine grossartige Runde gedreht, aber man muss auch Valtteri ein Kompliment aussprechen, denn er hat es seinem Teamkollegen nicht leicht gemacht. Am Ende war es ganz knapp, er war sehr nah dran, aber er liess im letzten Sektor eineinhalb Zehntel liegen, und das kostete ihm seine Chance auf die Pole. Wie wir wissen, ist der Weg zur ersten Kurve aber lang, und das heisst, es gibt noch eine Chance für Valtteri.»

Die beste Gelegenheit bietet sich dem Finnen beim Start. Rosberg weiss: «Das ist seine grosse Chance. Nach dem Losfahren muss er versuchen, den Windschatten von Lewis zu nutzen, um in der ersten Kurve an ihm vorbeizuziehen. Er muss sich aber gleichzeitig vor Verstappen in Acht nehmen, der hinter ihm sicherlich nichts unversucht lässt, um nach vorne zu kommen.»

Neben Bottas dürfen sich laut Rosberg auch die Racing-Point-Piloten Sergio Pérez und Lance Stroll Hoffnungen auf ein gutes Resultat machen. Der 35-Jährige erklärte: «Sie sind beide vorne dabei und ich denke, sie haben mit den Plätzen 4 und 5 das perfekte Ergebnis für ihr Team geholt, denn es war klar, dass Verstappen vor ihnen sein würde. Sie sind sozusagen ‚Best of the Rest‘ und haben damit eine super Ausgangslage fürs Rennen geschaffen. Sie sind gut aufgestellt, haben ein grossartiges Auto und beide Fahrer sind gut in Form.»

Und auch Vettel, der nicht übers Q2 hinaus kam und mit dem elften Platz Vorlieb nehmen musste, sei durchaus noch in der Lage, ein gutes Rennen zu zeigen, ist sich Rosberg sicher. «Ihm fehlten nur zwei Zehntel auf seinen Teamkollegen, das macht zwei Startpositionen aus, was sicherlich kein Desaster ist», sagt er mit Blick auf seinen Landsmann. «Wir wissen, dass Vettel im Rennen für gewöhnlich gut unterwegs ist und vielleicht kann er mit einem Start auf den Medium-Reifen auch strategisch etwas ausrichten. Er hat auf jeden Fall die Chance auf einen guten Grand Prix.»

Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung