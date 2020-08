Valtteri Bottas (Mercedes/2.): «Das ist meine Chance»

​Valtteri Bottas erringt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den zweiten Startplatz. Der Finne sagt: «Ich muss es am Start schaffen, an Lewis vorbei zu kommen, das ist meine grosse Chance.»

Dem Finnen Valtteri Bottas war vor Beginn des Abschlusstrainings klar: «Das würde ganz knapp werden, so wie oft zwischen Lewis Hamilton und mir. In den ersten beiden Pistenteilen konnte ich die schnellsten Sektorzeiten fahren, aber ich hatte immer Schwierigkeiten, das letzte Pistendrittel auf den Punkt zu bringen. Da bin ich einfach nicht gut genug, und letztlich hat das heute den Ausschlag gegeben. Zumal es um wenige Hundertstelsekunden gab. Da muss alles stimmen, die Fahrzeugbalance und auch die Leistung des Piloten.»

«Das ärgert mich zwar, aber ich muss auch anerkennen, wenn Lewis einen besseren Job macht, und heute war das so. Wichtig ist, dass ich vorne dabei bin. Ich weiss auch, dass meine Dauerläufe am Freitag sehr gut verlaufen sind. Der Speed ist da. Ich muss ihn nur optimal umsetzen.»

«Meine beste Chance wird der Start sein. Die Anfahrt zur ersten Kurve ist lang, da kann ich zuschlagen. Aber dazu muss ich gut wegkommen. Ich weiss noch nicht, ob es Unterschiede hier gibt zwischen der linken und rechten Seite der Strecke – um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nicht um dieses Thema gekümmert.»

Was ist mit dem Reifenverschleiss? Bottas: «Wir erwarten weniger Probleme als am zweiten Silverstone-Wochenende. Bislang jedenfalls haben wir keine Blasenbildung erkannt. Und die Strecke von Barcelona walkt auch etwas weniger Energie in die Reifen als die Silverstone-Bahn. Wir sollten bei diesem Thema also besser aufgestellt sein als vor einer Woche.»





Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

'3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung