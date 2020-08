Valtteri Bottas (Mercedes/3.): «Beim Start verloren»

​Valtteri Bottas erringt beim Grossen Preis von Spanien seinen 50. Podestplatz in der Königsklasse, aber so richtig freuen kann sich der Finne nicht: «Ich habe schon beim Start meine beste Chance verloren.»

50. Podestplatz in der Formel 1, schnellste Runde gefahren, für viele GP-Piloten wäre ein solches Ergebnis im Spanien-GP eine feine Sache. Aber nicht, wenn man Valtteri Bottas heisst. Der Finne war nach dem dritten Rang hinter seinem Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton und hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) sichtlich niedergeschlagen.

«Ich habe schon beim Start meine beste Chance verloren», sagt der 30jährige Finne. «Ich kam nicht so gut weg wie die Fahrer um mich herum, vorne war Hamilton weg, also hatte ich keinen Windschatten, dafür bekamen die Piloten hinter mir einen, dann wurde es in der ersten Kurve sehr eng, wie so oft hier, und ich fand mich in einem Sandwich wieder.»

«Eigentlich wollte ich die Kurve ganz anders anfahren, aber da war schon ein Auto von Racing Point, damit waren zwei Ränge futsch. Immerhin haben die Reifen besser gehalten dieses Mal. Wir haben später in Sachen Reifenstrategie etwas Anderes versucht, aber das hat nicht so geklappt wie erhofft. Gegen hinten war reichlich Luft, also haben wir uns immerhin die beste Rennrunde geschnappt.»

«Danach musste ich mühselig aufholen und hatte Mühe mit der Lebensdauer der Reifen. Im zweiten Teil des Rennens rückte ich Max näher, aber jeder weiss, wie schwierig das Überholen auf dieser Strecke ist.»

«Wieso ich beim Start nur so mittelmässig weggekommen bin, das müssen wir uns später anschauen. Im Moment kann ich es nicht sagen. Ich bin enttäuscht.»



In der Fahrer-WM liegt Bottas nun schon 43 Punkte hinter Hamilton und sechs Zähler hinter Max Verstappen.





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung