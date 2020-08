Lewis Hamilton: Zukunft hängt nicht von Wolff ab

Formel-1-Champion Lewis Hamilton betont, dass seine Mercedes-Zukunft nicht von der Frage abhängt, ob Motorsportdirektor Toto Wolff auch künftig die Geschicke des Weltmeister-Teams leiten wird.

Obwohl sowohl Lewis Hamilton als auch Toto Wolff schon seit Monaten beteuern, dass sie keine Abgangsabsichten hegen, haben weder der sechsfache Champion noch der Motorsportdirektor der Sternmarke ihre entsprechenden Verträge mit Mercedes verlängert. Einzig Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hat unlängst unterschrieben.

Wolff bestätigte am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya, dass er sich derzeit Gedanken über seine Zukunft mache. Sein Schützling Hamilton macht sich deshalb keine Sorgen. Auf die Frage, ob er den Wiener vermissen werde, sollte dieser nicht mehr weitermachen wollen, erklärte er an der Samstags-Pressekonferenz in Spanien: «Man darf nicht vergessen, dass es ein Team von nahezu 2000 Leuten ist, das den Erfolg ausmacht, das ist nie ein Einzelner.»

«Ich denke, jeder muss letztlich das machen, was das Beste für seine Karriere und sein Wohlbefinden ist, und ich denke, dass es clever für ihn ist, darüber nachzudenken. Jeder sollte einen Moment innehalten und sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll, auch mit Blick auf die eigene Familie und künftige Träume», betonte der 35-Jährige.

«Wir haben sehr viel miteinander erreicht und ich hoffe, dass Toto bleibt», erklärte Hamilton daraufhin. «Es macht Spass, mit ihm zusammen zu arbeiten, mit ihm zu verhandeln und die ganzen Höhen und Tiefen zu erleben. Ich bin ihm sehr dankbar und ich werde ihn auf jeden Fall in seiner Entscheidung unterstützen, egal, wie diese ausfallen wird.»

