Max Verstappen: «Man kann immer etwas verbessern»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen spricht über seine Motivation, immer das Beste aus sich und seinem Material rausholen zu können. Der Niederländer weiss: In der Formel 1 geht es um die Detailarbeit.

Dass die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Qualifying auf einem anderen Niveau als der Rest des GP-Feldes unterwegs sind, weiss auch Max Verstappen, der in Barcelona trocken feststellte: «Ich habe wohl ein Abo auf den dritten Platz.» Trotz der klaren Lage schafft er es aber, sich weiter zu motivieren, wie er in der Barcelona-Pressekonferenz am gestrigen Samstag beteuerte.

«Jeder hat da seine eigenen Strategien, wie er sich vorbereitet und verhält. Ich selbst hatte schon seit frühester Kindheit immer jemanden wie meinen Vater um mich, der mich angetrieben hat. Denn als kleines Kind hat man natürlich viel zu lernen und ich habe definitiv gelernt, immer das Beste aus mir rausholen zu wollen. Das kannst du aber nur, wenn du nie aufhörst, weiter zu lernen, weil du nie zufrieden bist», erklärte der 22-Jährige.

Und Verstappen fügte an: «Selbst wenn du gewinnst oder die Pole holst, gibt es immer etwas, das man verbessern kann, es gibt immer Kleinigkeiten, die man optimieren kann. In der Formel 1 geht es nie um Grosses, es sind Kleinigkeiten, aber man kann sich immer verbessern, auch wenn es dabei immer um den dritten Platz geht. Das nutze ich, um mich anzutreiben, und natürlich versuche ich dabei, die Lücke zur Spitze zu schliessen.»

Valtteri Bottas reicht der Kindheitstraum von einer erfolgreichen Formel-1-Karriere, um sich anzutreiben. «Das ist mein Karriere-Ziel und das motiviert mich, immer noch mehr zu geben, um noch mehr zu erreichen. Auch in schwierigen Zeiten ist es immer der gleiche Grund, der mich antreibt.»

Und der Finne sorgt auch für die richtige Motivation bei seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton: «Valtteri sitzt mir im Nacken und geht ans Limit, er ist aussergewöhnlich schnell und deshalb muss ich auch keine neue Motivation finden. Natürlich muss man sich jedes Jahr aufs Neue fokussieren und herausfinden, was einen antreibt. Aber da hat jeder wohl seine eigene Art und Weise, sich zu immer neuen Glanzleistungen zu motivieren.»

Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung