Kimi Räikkönen: Endlich Lichtblick mit Alfa Romeo

​Formel-1-Veteran Kimi Räikkönen (40) hat ein starkes Training zum Grand Prix von Spanien gezeigt. Der Weltmeister von 2007 will seine ersten WM-Punkte seit Platz 4 im Brasilien-GP von 2019 erringen.

Seit Mitte November 2019 ist Kimi Räikkönen ohne WM-Punkte. Damals wurde der Finne im chaotischen Grossen Preis von Brasilien toller Vierter. Düster hingegen sieht es 2020 aus: Bislang fünf Rennen, keine Punkte für den Formel-1-Champion von 2007, der 21fache GP-Sieger liegt in der WM-Zwischenwertung nur auf dem schwachen 18. Platz.

Ein Lichtblick nun in Katalonien: Kimi hat das erste Quali-Segment überstanden und sich auf Startplatz 14 qualifiziert. «Iceman» hat immer betont: «Der Speed im Rennen ist nicht berauschend, aber ordentlich. Wenn wir es schaffen, weiter vorne loszufahren, dann sollten wir endlich punkten können.» Das ist Alfa Romeo Racing in der Saison 2020 erst einmal gelungen – mit Antonio Giovinazzi auf Rang 9 beim Saisonauftakt in Österreich.

«Das ist der erste positive Tag der Saison», sagt Kimi Räikkönen zu seinem Abschlusstraining in Spanien. «Vielleicht hätte ich sogar um den Einzug unter die schnellsten Zehn kämpfen können, aber uns gingen die weichen Reifen aus. Davon abgesehen hat endlich mal alles geklappt. Das ist ermutigend.»

Ein Blick in die Tabelle zeigt: Nur knapp zwei Zehnteksekunden fehlten Kimi im zweiten Quali-Segment auf Lando Norris (Rang 10), um sich in die Top-Ten zu katapultieren.



Kimi hat auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fünf Podestränge errungen: Er gewann 2005 mit McLaren und 2008 mit Ferrari, er wurde 2013 mit Lotus und 2016 mit Ferrari Zweiter, 2012 gab es mit Lotus einen dritten Platz.





Qualifying, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,584 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,708

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,898

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,005

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,445

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,460

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,500

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,503

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,552

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,584

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,608

13. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,614

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,802

15. Esteban Ocon (F), Renault, +1,983

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,324

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,505

18. George Russell (GB), Williams, +2,515

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,948

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,113





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung