Fernando Alonso in Indy nur 26.: «Renn-Speed besser»

​Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso geht lediglich vom 26. Startplatz in sein zweites Indy 500, das am 23. August ausgetragen wird. Bestzeit im ersten Quali-Teil von Indianapolis fährt Marco Andretti.

Natürlich ist Fernando Alonso enttäuscht: Der Formel-1-Weltmeister von 2005/2006 und Renault-GP-Rückkehrer 2021 hat im Qualifying zum Indy 500 nur den 26. Startplatz erreicht. Der 39jährige Spanier war ohne Chance. Von den schnellsten zwölf Fahrern sind elf mit Honda-Motoren unterwegs, Alonso fährt Chevrolet. Vier Autos aus dem Rennstall des früheren IndyCar- und GP-Piloten Michael Andretti liegen vorne – sein Sohn Marco (Andretti Herta), dann Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi und James Hinchcliffe (alle Andretti Autosport); die ersten Vier liegen alle innerhalb von 27 Tausendstelsekunden!

Die erfolggewohnten Penske-Fahrer Will Power, Simon Pagenaud und Helio Castroneves, alles Indy-500-Sieger, starten von den Rängen 22, 25 und 28.

Am Mittwoch noch hatte Fernando Alonso mit der fünftbesten Zeit aufhorchen lassen, am Donnerstag waren seine Rundenzeiten ebenfalls sehr ermutigend – bevor er in Kurve 4 seinen Wagen in die Pistenbegrenzung setzte. Seither ist der Speed verloren gegangen, auch in den Dauerläufen.

Fernando gegenüber den Kollegen von NBC: «Das Fahrgefühl ist gut. Wir waren nicht schnell genug für die ersten drei Startreihen, also strebten wir die üblichen vier Trainingsrunden hier an ohne Drama, wir wollten uns einfach solide qualifizieren.»



Wie üblich fuhren die Fahrer vier Runden, der Schnitt zählt für die Aufstellung des Feldes von 33 Fahrzeugen.



Alonso weiter: «Wir waren nicht so schnell wie wir sein wollten, aber wir werden weiter an der Abstimmung arbeiten. Wenn du von da hinten losfährst, dann brauchst du einen Wagen, der im Verkehr gut funktioniert. Unser Renntempo ist besser als der Speed in der Quali. In einer idealen Welt würde ich gerne von weiter vorne losfahren, aber sehen wir mal.»



Es wird der zweite Start von Alonso beim Indy 500. 2017 lag er kurz vor Schluss in aussichtsreicher Position, dann platzte der Honda-Motor. 2019 verpasste der Asturiert mit einem schlecht vorbereiteten Auto die Qualifikation.



Die 2020er Quali für das Indy 500 endet am 16. August mit einem Mehrkampf der schnellsten Neun vom Samstag: Sie machen mit einem Satz frischer Reifen die besten Startplätze unter sich aus. Die Ränge 10 bis 33 stehen nach dem Samstag fest.





Indy 500, erster Qualifikationstag

1. Marco Andretti (USA), Honda, Andretti Herta, 38,901 sec

2. Ryan Hunter-Reay (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,004

3. Alexander Rossi (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,014

4. James Hinchcliffe (CAN), Honda, Andretti Autosport, +0,027

5. Scott Dixon (NZ), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,033

6. Rinus VeeKay (NL), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,040

7. Alex Palou (E), Honda, Dale Coyne Racing, +0,054

8. Graham Rahal (USA), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,090

9. Takuma Sato (J), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,095

10. Colton Herta (USA), Honda, Andretti Harding Steinbrenner, +0,098

11. Marcus Ericsson (S), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,133

12. Spencer Pigot (USA), Honda, RLL, +0,137

13. Josef Newgarden (USA), Chevy, Team Penske, +0,179

14. Felix Rosenqvist (S), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,186

15. Patricio O’Ward (MEX), Chevy, Arrow McLaren SP, +0,193

16. Ed Carpenter (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,193

17. Zach Veach (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,236

18. Conor Daly (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,237

19. Santino Ferrucci (USA), Honda, Dale Coyne Racing, +0,242

20. Jack Harvey (GB), Honda, Meyer Shank Racing, +0,253

21. Oliver Askew (USA), Chevy, Arrow McLaren SP, +0,270

22. Will Power (AUS), Chevy, Team Penske, +0,280

23. Tony Kanaan (BR), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,373

24. Dalton Kellett (CAN), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,421

25. Simon Pagenaud (F), Chevy, Team Penske, +0,428

26. Fernando Alonso (E), Chevy, Arrow McLaren, +0,440

27. James Davison (AUS), Honda, Dale Coyne Racing, +0,443

28. Helio Castroneves (BR), Chevy, Team Penske, +0,508

29. Charlie Kimball (USA), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,614

30. Max Chilton (GB), Chevy, Carlin, +0,693

31. Sage Karam (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, +0,729

32. J.R. Hildebrand (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, +0,861

33. Ben Hanley (GB), Chevy, DragonSpeed USA, +1,472