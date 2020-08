Christian Horner: «Max hat nicht das ganze Bild»

​Max Verstappen setzte auf dem Weg zum zweiten Platz in Spanien ein paar feurige Funksprüche ab in Sachen Rennstrategie. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Max hat nicht das ganze Bild.»

Die Formel-1-Fans erlebten ein paar interessante Wortwechsel zwischen Red Bull Racing-Star Max Verstappen und seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase. Der Techniker funkte in Runde 7: «Max, du bist ein wenig nahe an Lewis.» Der Engländer mit italienischen Wuzeln machte sich Sorgen um die Fahrzeugtemperaturen. Verstappen: «Ja, ich weiss, aber er fährt wirklich super-langsam.»

Ab Runde 12 begann Max zu spüren, wie die weichen Pirelli abbauen. Der neunfache GP-Sieger beklagte sich mehrfach über den Zustand seiner Reifen, bevor er in Runde 19 monierte: «Kurve 7 ist wirklich schrecklich zu fahren.» Lambiase erklärte das mit dem Wind. Max pampig: «Ist mir egal – von diesen Reifen kommt nichts mehr.»

Eine Runde später maulte Max: «Wollt ihr vielleicht, dass ich es wiederhole? Dieser Reifen ist tot.» Lambiase kühl: «Nein, du musst es nicht wiederholen.»

Nach dem Rennen spielte Max seine Worte herunter. «Ich hatte einfach das Gefühl, ich verliere zu viel Zeit. Ich hatte massive Probleme mit den Reifen.» Die Red Bull Racing-Strategen wollten jedoch den Stopp nicht so legen, dass Max im Verkehr wieder auf die Bahn kommt, genauer – hinter den Autos von Racing Point. Max cool: «Das war mir egal, denn ich hätte sie ohnehin schnell überholt.»



Später gab es eine Diskussion am Funk (die nicht vollständig übertragen wurde), was die Strategie gegen Mercedes angeht. Max: «Wieso konzentrieren wir uns nicht auf unseren eigenen Job?» Worauf Verstappen die Anweisung erhielt: «Okay, head down, Max.» Was sinngemäss bedeutet – kühlen Kopf bewahren und Klappe!



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen: «Jeder weiss, wie ehrgeizig Max ist. Er will eben angreifen. Aber Max hat nicht das ganze Bild, das den Strategen zur Verfügung steht. Ich fand, sein Ingenieur hat ihm sehr deutlich gemacht, was genau sein Job ist. Wir wollten unbedingt verhindern, dass er im Verkehr auf die Strecke zurückkommt. Das hätte nur zu neuen Reifenproblemen geführt.»



«Wir haben heute das bestmögliche Ergebnis errungen. Max hat alles aus dem Wagen geholt. Aber Mercedes hatte letztlich das schnellere Auto. Wir wussten, dass Hamilton nicht zu schlagen ist. Aber die ganze Mannschaft hat einen feinen Job getan, um Bottas hinter uns zu halten.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung