Haug: Schumacher hatte Hamiltons Bedingungen nicht

Der frühere Mercedes-Motorportchef Norbert Haug hält die Leistungen von Lewis Hamilton für unerreicht. Er glaubt zudem, dass es niemals wiederkehrend sein wird.

Lewis Hamilton rast den lange unerreichten Rekorden von Formel-1-Legende Michael Schumacher weiter entgegen. Hamilton kann in diesem Jahr die Bestmarke von sieben WM-Titeln einstellen.

Auch die Marke von 91 Grand-Prix-Siegen wackelt, Hamilton steht vor dem siebten Saisonrennen in Spa bei 88 Siegen. Die meisten Pole Positionen (92) hat Hamilton schon länger, mit 156 Podestplätzen hat er zuletzt beim Großen Preis von Spanien die 155 von Schumacher ebenfalls überboten.

«Was Lewis an Konstanz und Können seit mittlerweile 14 Jahren in der Formel 1 aufführt, ist einfach einmalig und nie zuvor dagewesen», sagte der frühere Mercedes-Motorsportchef Sport1: «Und es wird nach meiner Einschätzung auch höchstwahrscheinlich niemals wiederkehrend sein.»

«Dass Michaels bisher einmaliger Rekord jemals eingeholt oder gar überboten werden würde, war ewige Zeiten lang unvorstellbar. Aber wer ein bisschen aufgepasst hat, dem wurde spätestens vor zwei Jahren klar, dass Lewis auf dem allerbesten Weg ist, alle existierenden Formel-1-Rekorde zu überbieten», meinte Haug.

«Eine so überlegene Umgebung und ein so konkurrenzloses Rennauto wie Lewis bei Mercedes vorfindet, hatte Michael allerdings nie», so Haug weiter. Dies solle Hamiltons Leistung allerdings nicht schmälern, so der 67-Jährige.