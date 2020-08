Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): Nahe an Mercedes

​Red Bull Racing-Honda-Pilot Max Verstappen fährt im Qualifying zum Grand Prix von Belgien in den Ardennen die drittbeste Zeit. Nur 15 Tausendstelsekunden fehlten für einen Platz in Startreihe 1!

Typisch Max Verstappen, dass er sich am Funk ärgert, weil ihm nur 15 Tausendstelsekunden fehlten, um in die erste Startreihe vorzudringen. «Aaaaaah», knurrte der Niederländer, «ich habe nicht alles perfekt gemacht in Sachen Energie-Einsatz.»

Danach meinte der neunfache GP-Sieger: «Ich will mich nicht beklagen, denn das ist bislang ein sehr positives Wochenende für uns. Wir sind alle nach Belgien gekommen und haben gedacht – das wird für uns auf einem solchen Power-Kurs sehr schwierig.»

«Dann aber hat sich gezeigt, dass die Fahrzeugbalance von der ersten Runde an makellos war. Ich glaube nicht, dass wir auf einem für uns ungeeigneten Kurs den Mercedes so nahegekommen sind. Wenn ich mit der Energie noch besser umgegangen wäre, hätte es vielleicht gereicht, wer weiss.»

«Wir haben fürs Rennen alle Chancen, auch wenn der Abstand zu Lewis ein wenig gross ist. Aber das ist Spa-Francorchamps, da weisst du nie, was passiert, weil auch das Wetter immer eine grosse Rolle spielen kann.»

«Alles in allem dürfen wir wirklich zufrieden sein. Wenn ab Monza die besonderen Motoreinstellungen untersagt werden, dann rücken wir Mercedes vielleicht ein wenig näher. Aber ich glaube aus dem Bauch heraus nicht, dass wir sie so einfach überholen können.»

Nach dieser Antwort raunt Lewis Hamilton seinem Gegner zu: «Diese Motoreinstellung ist keine halbe Sekunde wert, das kannst du mir glauben.»



Nochmals Max Verstappen: «Hin und wieder guckte ich mich nach einem Windschatten um, aber das ist immer knifflig, denn das kann dir auch auf den Kopf fallen, wenn du hinter dem Piloten vor dir Anpressdruck verlierst. Letztlich habe ich mich einfach auf meine Leistung konzentriert. Fürs Rennen schaut alles okay aus. Einfach wird es nicht, aber wir werden versuchen, das Beste aus dem Grand Prix zu holen.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062