Mattia Binotto zur Ferrari-Krise: Nicht nur der Motor

​Ferrari tut sich schwer auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps. Teamchef Mattia Binotto erklärt, warum Sebastian Vettel und Charles Leclerc so dramatisch hinterherfahren.

Die tapferen Tifosi mussten nach dem zweiten Freitagtraining in Belgien ganz stark sein: Vorjahressieger Charles Leclerc auf Rang 15, der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel auf Platz 17.

Teamchef Mattia Binotto: «Das grösste Problem bestand darin, dass wir die Reifen nicht optimal zum Arbeiten bekamen. Den Autos mangelt es an Haftung, beim Beschleunigen und auch beim Bremsen. Es liegt nicht nur am Motor.»

«Die Positionen nach dem zweiten Freitagtraining zeigen nicht das Potential des Wagens. Es liegt auch nicht an den Piloten, denn beide Fahrer sind unter Wert geschlagen worden. Wir müssen einfach die Abstimmung verbessern.»

Ferrari experimentierte am Freitag mit verschiedenen Flügeleinstellungen, um die mangelnde Motorleistung zu kompensieren. Für Samstag entschloss sich Ferrari zu einer Abstimmung mit flach gestellten Flügeln, um im ersten und im dritten Sektor schnell zu sein und überholen zu können, aber im mittleren, kurvigen Teil der Bahn verloren die Ferrari-Fahrer in nur einer Runde 1,5 Sekunden und mehr.



Mattia Binotto weiter: «Wenn es es nicht schaffst, die Walzen ins optimale Betriebsfenster zu bringen, dann verlierst du überall Zeit, aber vor allem im kurvigen Mittelteil der Strecke. Das müssen wir in den Griff bekommen.»



Die schwache Platzierung von Ferrari ist ein weiterer Beweis für die hohe Leistungsdichte im Formel-1-Mittelfeld: Wer hier nicht alles auf den Punkt bringt, fährt nicht um um die Ränge hinter Mercedes-Benz und Red Bull Racing-Honda, sondern stürzt in jenen Bereich ab, wo Vettel und Leclerc am Freitag zu finden waren.



Im dritten freien Training deutet nichts darauf hin, dass Ferrari seine Schwierigkeiten abstreifen kann: Rang 17 für Charles, Sebastian Vettel ist 20. und damit Letzter.





3. Training, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,255 min

2. Esteban Ocon (F), Renault, +0,230 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,386

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,476

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,558

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,641

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,718 sec

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,733

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,751

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,925

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,253

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,439

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,516

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,586

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1,589

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,677

17. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,892

18. George Russell (GB), Williams, +1,902

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,935

20. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,165





2. Training, Belgien

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,744 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,048 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,096

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,390

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,393

6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,418

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,424

8. Esteban Ocon (F), Renault, +0,464

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,730

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,856

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,934

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,082

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,117

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,152

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,696

16. George Russell (GB), Williams, +1,719

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,939

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,030

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,090

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,498





1. Training, Belgien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:44,493 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,069 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,081

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,136

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,375

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,556

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,606

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,729

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,732

10. Lando Norris (GB), McLaren, +0,781

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,954

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,010

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,211

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,266

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,686

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,995

17. George Russell (GB), Williams, +2,077

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

19. Romain Grosjean (F), Haas, keine Zeit

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung