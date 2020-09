Italien-GP im Fernsehen: Letzte Hoffnung für Ferrari

Sebastian Vettel 2019 in Monza

​Kommt es beim Grossen Preis von Italien im königlichen Park von Monza zu einem Regenrennen? Auszuschliessen ist das nicht, denn nach freundlichem Wetter naht ein Tag mit Regenschauern.

Die Grand-Prix-Stars sind am nächsten Wochenende im Autodromo Nazionale di Monza mit wenig Abtrieb und viel Tempo unterwegs – was uns manch spannenden WM-Lauf beschert hat. In diesem Jahr könnte das Wetter für zusätzliche Action sorgen, denn die Meteorologen sagen nach tagelang warmem Wetter einen Tag mit Regenschauern vorher.

Derzeit freuen sich die Menschen im Grossraum Mailand über viel Sonne, ab Mittwoch wird es schön und warm, bis zu 29 Grad für Samstag, wenn das Abschlusstraining gefahren wird.

Schon am Sonntag kommen aber erste Wolken, in der Nacht auf Montag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen – und das macht den Meteorologen im Hinblick aufs Rennen Sorgen. Denn noch kann keiner sagen, wann genau diese Regenzone kommt; durchaus möglich, dass sie schon früher eintrifft und dann das Rennen beeinträchtigt.

Regen ist in Monza nicht ungewöhnlich. 2017 wurde die Formel 1 in Monza am Samstag von Regen lahmgelegt, und 2019 war es im freien Freitagtraining nass.

Ex-GP-Pilot Nick Heidfeld hat festgehalten: «Die einzige Hoffnung für Ferrari ist derzeit schlechtes Wetter.»



So oder so wird das eine spannende Sache im königlichen Park. Damit Sie von der ganzen Action nichts verpassen, hier unsere Übersicht, wann die Sender Ihrer Wahl aus Italien berichten.





Italien-GP im Fernsehen

Freitag, 4. September 2020

8.55: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.05: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 5. September

5.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. September

5.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung