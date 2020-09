Christian Horner zu Verstappen-Crash: «Hatten Glück»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach dem ersten freien Training zum Italien-GP über den Abflug von Max Verstappen und Lewis Hamiltons Kritik an Alex Albon.

Nach dem Belgien-GP, den Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Stallgefährten Valtteri Bottas und Red Bull Racing-Star Max Verstappen hatte beenden können, erklärte sechsmalige Weltmeister, dass Verstappen alleine gegen die Sternfahrer ankommen musste und durchaus Hilfe von seinem Teamkollegen Alex Albon hätte brauchen können, der als Sechster über die Ziellinie gekommen war.

Diese Worte kommen bei Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht gut an. Er erklärte im Sky Sports F1-Interview: «Das ist schon ironisch, hat doch Lewis Albon zwei Mal das Podest gekostet – einmal beim Brasilien-GP im vergangenen Jahr und auch in dieser Saison beim Auftakt in Australien.» In beiden Fällen kassierte Hamilton eine Strafe.

«Alex wird stärker, er wird immer besser», lobte Horner das Red Bull Racing-Talent. «Das Auto ist in diesem Jahr kniffliger als noch in der vergangenen Saison. Aber er kommt langsam damit zurecht. Und ich denke, seine Performance war an den Rennsonntagen sehr stark. Wenn wir ihm ein besseres Auto geben, wie das am Samstag in Spa der Fall war, dann kann ihm das für die restlichen Rennen nur helfen.»

Natürlich wurde der Teamchef auch auf den FP1-Crash von Verstappen angesprochen. Der 22-Jährige war in der Ascari-Schikane abgeflogen, nachdem ihm das Heck ausgebrochen war. Er schaffte es im Schleichgang zurück an die Box, wo die Mechaniker des Rennstalls aus Milton Keynes ganze Arbeit leisteten und den Wagen in knapp 20 Minuten reparierten. «Wir hatten Glück, es ist nur der Frontflügel kaputt gegangen und wir haben auch einen leichten Schaden unter dem Auto, um den sich die Mechaniker jetzt kümmern.»

Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Out

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Unfall

George Russell (GB), Williams, Unfall

Carlos Sainz (E), McLaren, Motorschaden, nicht gestartet

WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung