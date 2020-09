Cyril Abiteboul (Renault): Neuer Chef von Alpine

Renault und Alpine gewannen mit Pironi/Jaussaud 1978 in Le Mans

​Renault-Teamchef Cyril Abiteboul hat einen zweiten Job bekommen: Der 42jährige Pariser ist neu auch verantwortlich für die Marke Alpine. Heisses Gerücht: Erhält das Grand-Prix-Team einen neuen Namen?

Die Renault-Gruppe will sich besser aufs Kerngeschäft konzentrieren. Dazu gehört die Förderung der Marke Alpine, und dafür ist neu Renault-Teamchef Cyril Abiteboul zuständig. Aus Frankreich ist zu hören, dass einer der Pläne darin bestehen soll, dem Formel-1-Team einen neuen Namen zu geben, den wir aus dem Motorsport seit den 70er Jahren kennen – Renault Alpine.

Der neue Renault-CEO Luca de Meo hat die Aufgaben so verteilt: Abiteboul kümmert sich um das Rennprogramm und die Marke Alpine, dem Mailänder de Meo selber ist der Autohersteller Renault unterstellt, Denis le Vot ist Dacia zugeteilt, und Clotilde Delbos kümmert sich um die Sparte neue Mobilität. De Meo will damit die Struktur des Konzerns vereinfachen und sich auf diese vier Bereiche konzentrieren.

Alpine wurde vom Franzosen Jean Rédélé 1955 gegründet, der Name geht auf Jeans Sieg beim Alpenpokal 1954 zurück. 1973 übernahm Renault die Aktienmehrheit bei Alpine.

Die Marke wurde durch den Sportwagen A110 weltweit bekannt, Alpine war in den Formeln 3 und 2 alleine oder als Partner von Renault zu treffen und war auch Begleiter bei ersten zaghaften Turbo-Schritten Richtung Königsklasse.

1978 wurde der Name von Renault in Le Mans als Kombination zum Le-Mans-Sieg geführt, mit Didier Pironi und Jean-Pierre Jaussaud am Lenkrad des eleganten Sportprototypen A442B.





1. Training, Italien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:20,703 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,245 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,797

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,852

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,938

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,964

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,044

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,044

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,086

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,118

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,201

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,281

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,428

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,706

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,719

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,849

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,916

18. Roy Nissany (IL), Williams, +2,123

19. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,285

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,417





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung