Italien-GP im Fernsehen: Zuschauer aus Pappe

​Der Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza findet ohne Zuschauer statt. Aber leer ist die Haupttribüne nicht: Nach dem Vorbild aus Fussballstadien sind auf den Sitzen Pappbilder von Fans zu sehen.

Corona macht erfinderisch: Fussballklubs wie Borussia Mönchengladbach hatten vorgemacht, wie die triste Atmosphäre in Stadien ohne Zuschauer aufgehübscht werden kann. Für 19 Euro konnten damals Anhänger der Borussia ihr Ebenbild auf Karton anfertigen lassen. Was von den Herstellungskosten übrig blieb, ging an verschiedene Stiftungen. Der Gladbacher Torhüter Yann Sommer aus der Schweiz sagte: «Ich finde das eine super Idee. Sie gibt einem das Gefühl, dass die Fans bei uns sind und es ihnen wichtig ist, uns unterstützen zu können.»

Nun haben die Organisatoren des Grossen Preises von Italien in Monza etwas Ähnliches auf die Beine gestellt, wie Bilder aus dem Parco die Monza zeigen. Was sich vor dieser stummen Kulisse abspielt, erleben wir am 4. September ab 10.00 Uhr, wenn auf der italienischen Traditionsrennstrecke das erste Training beginnt.

Italien-GP im Fernsehen

