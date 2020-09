Mick Schumacher (Ferrari): Pech, nur Platz 7 in Monza

Freies Training zum Formel-2-Lauf in Monza: Ferrari-Junior Mick Schumacher hat Pech und wird nur Siebter, das will er in der Qualifikation besser machen. Bestzeit für Yuki Tsunoda.

Von einer schnellen Bahn in Spa-Francorchamps auf eine noch schnellere in Monza: Mick Schumacher reiste mit einer schönen Punktebeute aus Belgien nach Italien – die Ränge 3 im Hauptrennen und 2 im Sprit bedeuteten das beste Wochendergebnis in diesem Jahr und ein Hochrücken in der Tabelle auf den vierten Zwischenrang. Mit 106 Punkten liegt Mick in Reichweite auf die vor ihm liegenden Yuki Tsunoda (111), Callum Ilott (122) und Robert Shwartzman (132).

Im 45minütigen freien Training soll der Grundstein für die bestmögliche Abstimmung gelegt werden. Zur Erinnerung: Jede Runde ist Gold wert, denn die Qualifikation (4. September ab 17.00 Uhr) ist nur eine halbe Stunde lang.

Das Training begann Idealbedingungen: 25 Grad, 39 Grad warme Rennstrecke. Die Fahrer suchten bereits jetzt Windschatten, bei der hohen Leistungsdichte in der Formel 2 kann eine halbe Sekunde Unterschied Bestzeit oder Rang 10 bedeuten. Allerdings besteht ein feiner Unterschied zwischen Zeitgewinn dank eines Windschattens und aufgehalten werden.

Mick Schumacher und Yuki Tsunoda lieferten sich im ersten Tiel des Trainings ein Duell um Tausendstelsekunden: Der Deutsche vorne mit 1:32,637 min, der japanische Red Bull-Zögling acht Tausendstel dahinter. Tsunoda gelang anschliessend eine markante Verbesserung, Schumacher nicht, daher neue Reihenfolge Tsunoda, Mazepin, Ticktum, Armstrong, Ilott und Schumacher.



Gelbe Flaggen nach 25 Minuten: Motorschaden im Campos-Racing-Renner von Guilherme Samaia. Damit war der Brasilianer ein weiteres Mal Letzter.



Am Ende behielt der zweifache Saisonsieger Tsunoda die Nase vorn, vor Renault-Zögling Christian Lundgaard, dem Moskauer Nikita Mazepin, Williams-Junior Dani Ticktum und dem Ferrari-Juniorentrio Marcus Armstrong, Callum Ilott und Mick Schumacher.

Pech für Mick: Probleme mit dem Motor kosteten wertvolle Minuten und die Chance, sich zu verbessern. Zuvor hatte der Formel-3-Champion von 2018 gezeigt, dass er schnell genug ist, um in die ersten beiden Startreihen vorzudringen.





Formel-2-Training in Monza

1. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:32,169

2. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +0,058 sec zur.

3. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,063

4. Dan Ticktum (GB), DAMS, +0,275

5. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +0,353

6. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +0,463

7. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +0,468

8. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +0,483

9. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +0,526

10. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +0,557

11. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +0,683

12. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +0,748

13. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +0,760

14. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +0,777

15. Juri Vips (EST), DAMS, +0,847

16. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +0,861

17. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +1,025

18. Roy Nissany (IL), Trident, +1,061

19. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +1,080

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +1,296

21. Marino Sato (J), Trident, +1,316

22. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +1,921

Stand nach 14 von 24 Rennen

1. Shwartzman 132 Punkte2. Ilott 1223. Tsunoda 1114. Schumacher 1065. Mazepin 1016. Zhou 927. Lundgaard 898. Delétraz 819. Ticktum 7110. Drugovich 6711. Ghiotto 5112. Matsushita 4213. Armstrong 3414. Aitken 3315. Daruvala 1816. Alesi 817. Nissany 518. Sean Gelael (RI) 318. Piquet 220. Markelov 121. Vips 022. Sato 023. Samaia 0