Max Verstappen: «Podestplatz ist immer noch möglich»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen muss das 8. Formel-1-Kräftemessen in Monza vom 5. Startplatz in Angriff nehmen. Er übt sich in Selbstkritik, erklärt aber auch, dass er trotzdem noch an seine Podest-Chance glaubt.

Neun Zehntel trennten Max Verstappen am Ende des Monza-Qualifyings von Polesetter Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger hatte sich mit nur 69 Tausendsteln Vorsprung auf seinen Teamkollegen die beste Ausgangslage für den achten Saisonlauf im königlichen Park verschafft. Verstappen musste sich hingegen mit der fünftschnellsten Runde und somit einem Platz in der dritten Startreihe begnügen.

Das überraschte den 22-Jährigen aber nicht. Auf die entsprechende Frage winkte er ab: «Nicht an diesem Wochenende, wir hatten schon die ganze Zeit Mühe. Ich habe alles versucht und jede Flügeleinstellung, die man in Monza fahren kann, ausprobiert. Aber die Rundenzeit war am Ende dieselbe. Das zeigt uns, dass unser Auto mit wenig Abtrieb noch nicht da ist, wo wir es haben wollen.»

«Ich hatte generell Mühe mit der Balance und dem Grip», seufzte Verstappen, und wiederholte damit, was er schon nach den ersten drei Trainingsstunden am Freitag ausgesagt hatte. «Es ist natürlich einfach, wenn man sagt, dass wir weniger Power haben, aber das ist keine Entschuldigung. Da ist also noch vieles, an dem wir arbeiten müssen.»

Der Niederländer glaubt nicht, dass die Konkurrenz einen Schritt nach vorne gemacht hat. «Nein, wir haben einfach keinen guten Job gemacht», erklärte er, und betonte, dass er sich auf einem Rundkurs mit «normaleren Layout» immer noch als ersten Verfolger der Mercedes-Piloten betrachtet. Auch im morgigen Italien-GP hat Verstappen den letzten Platz auf dem Podesttreppchen im Visier. «Ich denke, ein Podestplatz ist immer noch möglich. Die Abstände zwischen dem Dritten und dem Neunten sind gering und ich erwarte, dass wir immer noch um den dritten Platz kämpfen können. Ich spreche aber nicht von Mercedes, die sind derzeit auf einem anderen Niveau unterwegs.»

Qualifying, Italien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,887 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,069 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,808

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,833

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,908

6. Lando Norris (GB), McLaren, +0,933

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,977

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,162

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,203

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,290

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,282

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,347

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,386

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,039

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,686

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,252

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,264

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,319

19. George Russell (GB), Williams, +2,700

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,830