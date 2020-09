Ricciardo: Nach Sorgen happy mit dem 7. Startplatz

Renault-Star Daniel Ricciardo hatte sich fürs Monza-Qualifying zwar mehr als den siebten Platz erhofft. Nach den Problemen im dritten Training zeigte er sich aber zufrieden mit dem Ergebnis.

Fast eine Sekunde trennte Daniel Ricciardo am Ende von der Pole-Zeit von Lewis Hamilton. Der Renault-Pilot konnte sich mit seiner Qualifying-Bestleistung in Monza auf dem siebten Platz einreihen – und musste sich nach den Problemen im dritten freien Training damit zufrieden geben, wie er selbst erklärte.

«Wir hinkten im Qualifying etwas hinterher», gestand der Australier, der die letzte freie Trainingsstunde vorzeitig beenden musste, weil ihn ein Problem mit der Benzinpumpe dazu zwang, seinen Dienstwagen am Streckenrand abzustellen. «Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht den Speed vom Freitag oder auch vom Samstag Vormittag hatten. Die Anderen haben etwas zugelegt während wir wohl stagnierten.»

Der siebte Startplatz sei so gesehen eine gute Schadensbegrenzung. «Ich wünschte mir nur, dass ich es ins Q3 schaffe, das ist kein allzu ehrgeiziges Ziel, aber so, wie die Session lief, dachte ich mir: ‚Nun gut, Q3 ist nicht zu schlecht.‘ Der siebte Platz zeigt, dass ich in der Lage sein sollte, gegen jene Gegner zu kämpfen, gegen die ich auch kämpfen sollte», machte sich Ricciardo Mut.

«Ich sage nicht, dass wir aus dem Häuschen sind, aber so, wie die Session lief, war der siebte Platz eine gute Schadensbegrenzung», betonte der 31-Jährige noch einmal. «Natürlich haben wir zu Beginn des Wochenendes auf mehr gehofft, aber ich denke, dass wir in unserer Situation im Qualifying einen guten Job gemacht haben. Für mich ist der siebte Startplatz okay.»

Qualifying, Italien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,887 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,069 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,808

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,833

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,908

6. Lando Norris (GB), McLaren, +0,933

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,977

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,162

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,203

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,290

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,282

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,347

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,386

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,039

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,686

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,252

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,264

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,319

19. George Russell (GB), Williams, +2,700

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,830