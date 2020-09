Italien-GP im Fernsehen: Rennen auf trockener Bahn

Lewis Hamilton in Monza

​Vor dem Grossen Preis von Italien im Autodromo Nazionale von Monza: Der achte WM-Lauf des Jahres wird auf trockener Bahn stattfinden, Gewitter und Starkregen kommen erst in der Nacht auf Montag.

Der Traditions-GP von Italien ist das schnellste Rennen des Jahres: Im vergangenen Jahr war der Zauber nach 75 Minuten vorbei. Damit verpasste der Monegasse Charles Leclerc nur knapp den 16 Jahre alten Rekord des kürzesten WM-Laufs (ohne Abbruch) – der steht bei 74 Minuten und 19,838 Sekunden und wird seit 2003 von Michael Schumacher (Ferrari) gehalten.

Länger dauert es in Monza jeweils nur aus zwei Gründen: wegen einer Safety-Car-Phase oder wegen misslichen Wetters. Den zweiten Grund dürfen wir am diesem 6. September getrost ausser Acht lassen. Eine Kaltfront naht zwar, aber sie wird Monza erst in der Nacht auf Montag mit Gewittern erreichen. Das Rennen wird auf trockener Bahn stattfinden und bei 28 Grad.

Wie sich das Renngeschehen entwickelt, erleben Sie online oder vor dem Fernseher, hier die wichtigsten Sendetermine.





Italien-GP im Fernsehen

Sonntag, 6. September

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung





Qualifying, Italien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,887 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,069 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,808

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,833

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,908

6. Lando Norris (GB), McLaren, +0,933

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,977

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,162

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,203

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,290

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,282

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,347

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,386

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,039

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,686

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,252

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,264

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,319

19. George Russell (GB), Williams, +2,700

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,830





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung