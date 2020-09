Ayrton Senna: Achtteilige Netflix-Serie kommt 2022

​Die Formel-1-Doku «Drive to Survive» von Netflix ist ein Volltreffer. Nun haben die US-Amerikaner die Arbeit an einer achtteiligen Serie über das Leben und die Karriere des unvergessenen Ayrton Senna begonnen.

Die Formel 1 so lebensnah und echt wie nie zuvor, das war die Vorgabe der Netflix-Filmer, als sie «Drive to Survive» produzierten; eine inzwischen in zwei Staffeln hergestellte Dokumentation über die Königsklasse, mit je zehn Folgen aus der Saison 2018 und 2019. Die Doku hat eingeschlagen, das hat die Netflix-Filmer ermutigt, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen – eine achtteilige Serie, die auf dem Leben und der Karriere des grossen Ayrton Senna fusst. Sie soll 2022 erscheinen.

Die Serie wird die komplette Laufbahn des Brasilianers einschliessen, vom Kartsport bis zum schwarzen Tag in Imola, am 1. Mai 1994. Allerdings lässt sich Netflix einen gewissen künstlerischen Spielraum. Die Amerikaner bezeichnen die Serie als «Fiktion, basierend auf dem Leben von Ayrton Senna». Derzeit ist nicht klar, wie genau sich Netflix am Lebenslauf des Südamerikaners orientieren wird.

Netflix behauptet, von der Familie Senna Zugang zu bislang noch nie gezeigtem Archivmaterial zu erhalten. Die Persönlichkeit des Rennfahrers und seine enge Verbindung zur Familie sollen für die Serie von zentraler Bedeutung sein.

Nach Angaben von Netflix wird an Originalschauplätzen auf der ganzen Welt gefilmt, die Leitung der Produktion haben die brasilianischen Filmemacher Caio und Fabiano Gullane.



Ayrton Sennas Schwester Viviane sagt: «Unsere Familie ist fest entschlossen, dieses Projekt zu etwas Einmaligem zu machen, Netflix ist dafür der ideale Partner.»





