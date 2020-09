Italien-GP: Monza-Chaos lockt mehr Fans an

Der Italien-GP entschädigte die Fans für so viele von Mercedes dominierte Rennen. Die Quoten des Rennens, das das Zeug zum Gassenhauer hatte, sind aber «nur» ordentlich.

Wenn man es doch nur geahnt hätte: Das Hammer-Rennen am Sonntag in Monza haben im Schnitt «nur» 4,06 Millionen Fans beim Kölner Privatsender verfolgt. Eine durchschnittliche Quote für ein absolut begeisterndes Rennen.

Immerhin lockte das Chaos gegen Ende mehr Fans an: Den völlig überraschenden Sieg des Franzosen Pierre Gasly (AlphaTauri) sahen bis zu 4,93 Millionen Zuschauer, der Spitzenwert wurde am Ende des turbulenten Rennens in Monza erzielt.

Der Marktanteil lag bei 26,6 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte RTL 25,1 Prozent Marktanteil.

Pay-TV-Sender Sky erreichte 480.000 Gesamtzuschauer und schaffte 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das sind zwar mehr Fans als 2019 (450.000), es ist aber auch der zweitschlechteste Wert der Saison 2020.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL/607.000 Sky



Österreich II:

3,52 Millionen RTL/580.000 Sky



Ungarn:

4,49 Millionen RTL/580.000 Sky



Großbritannien I:

4,28 Millionen RTL/530.000 Sky



Großbritannien I:

4,17 Millionen RTL/530.000 Sky



Spanien:

3,91 Millionen RTL/460.000 Sky



Belgien:

4,06 Millionen RTL/500.000 Sky



Italien:

4,06 Millionen RTL/480.000 Sky

Die Quoten 2019 in der Übersicht:

Australien

1,63 Millionen RTL/370.000 Sky



Bahrain

4,82 Millionen RTL/430.000 Sky



China

3,06 Millionen RTL/460.000 Sky



Aserbaidschan

4,33 Millionen RTL/420.000 Sky



Spanien

3,68 Millionen RTL/330.000 Sky



Monaco

4,25 Millionen RTL/410.000 Sky



Kanada

4,08 Millionen RTL/460.000 Sky



Frankreich

3,41 Millionen RTL/350.000 Sky



Österreich

4,36 Millionen RTL/480.000 Sky



Großbritannien

4,61 Millionen RTL/370.000 Sky



Deutschland

5,37 Millionen RTL/430.000 Sky



Ungarn

4,17 Millionen RTL/470.000 Sky



Belgien

4,53 Millionen RTL/550.000 Sky



Italien

5,26 Millionen RTL/450.000 Sky



Singapur

3,96 Millionen RTL/440.000 Sky



Russland

4,39 Millionen RTL/490.000 Sky



Japan

2,03 Millionen RTL/260.000 Sky



Mexiko

4,71 Millionen RTL/640.000 Sky



USA

3,23 Millionen RTL/340.000 Sky



Brasilien

5,01 Millionen RTL/560.000 Sky



Abu Dhabi

3,26 Millionen RTL/330.000 Sky