Daniel Ricciardo (5.): «Das Qualifying wird super»

Renault-Werkspilot Daniel Ricciardo beendete den Trainingsfreitag in Mugello als Fünftschnellster. Der Australier erwartet ein starkes Qualifying und ein anstrengendes Rennen.

Am Vormittag des Trainingsfreitags konzentrierte sich Daniel Ricciardo darauf, sich auf den Mugello-Rundkurs einzuschiessen. Der Renault-Abschiedskandidat, der ab 2021 für das McLaren-Team an den Start gehen wird, musste sich zur Mittagspause mit einem Rückstand von 1,2 sec auf die Bestzeit von Valtteri Bottas und den zehnten Platz auf der Zeitenliste begnügen.

«Das geht auch auf meine Kappe, denn ich musste die Strecke erst kennenlernen», gestand der Australier. «Am Morgen lief es nicht überragend, aber am Nachmittag haben wir dann ein paar Änderungen gemacht, und dann ging es schon besser», fügte der 31-Jährige an, der seinen Rückstand auf die Spitze im zweiten Training auf eine Sekunde verkürzen konnte. Damit belegte er den fünften Platz auf der FP2-Zeitenliste.

«Das war ein weiterer solider Freitag für uns und wir sollten fürs Abschlusstraining gut aufgestellt sein», fasste Ricciardo zusammen, und freute sich: «Das Qualifying wird super.» Am Rennsonntag erwartet er eine anstrengende Hatz: «Auf einer Runde spürst du es nicht, aber am Ende eines Longruns merkt man es schon, physisch ist es eine echte Herausforderung. Wir werden das nach dem Rennen spüren und nach drei Rennen in Folge werden wohl alle ein paar freie Tage einlegen in der nächsten Woche.»

«Es macht aber Spass, auf dieser Strecke zu fahren», schwärmte Ricciardo auch. «Man findet einen super Rhythmus und die Randsteine, Bodenwellen und alles geben der Piste einen eigenen Charakter. Es ist cool, dass wir wieder hierher zurückkommen konnten, denn es ist lange her, seit wir das letzte Mal hier unterwegs gewesen waren.»

2. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:16,989 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,207 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,256

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,982

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,050

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,126

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,209

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,255

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,396

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,411

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,473

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,509

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,662

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,669

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,747

16. George Russell (GB), Williams, +1,854

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,955

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,994

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,124

20. Romain Grosjean (F), Haas, +2,268