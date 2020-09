Monza-Sieger Pierre Gasly: «Das wird ganz schwierig»

​Der Franzose Pierre Gasly, Sensationssieger des Italien-GP in Monza, liegt im Mugello-Training im vorderen Mittelfeld – einmal Fünfter, einmal Achter. «Das war ein guter erster Tag, aber das ist noch nicht perfekt.»

Mit zwei starken Leistungen im freien Mugello-Training zeigt Pierre Gasly: Mit dem Franzosen und seinem AlphaTauri-Renner ist nach dem sensationellen Sieg in Monza auch in der Toskana zu rechnen. «Das war ein guter erster Tag, aber das ist noch nicht perfekt. Gut ist, dass wir in beiden Trainings unter die schnellsten Zehn gefahren sind. Weniger gut ist, dass ich mich im Wagen noch nicht komplett wohlfühle in Sachen Balance, da geht noch mehr.»

«Mit unseren Autos in Mugello zu fahren, macht irrsinnigen Spass, diese Hochgeschwindigkeitskurven sind der reinste Genuss. Aber ich spüre, dass wir mehr Speed aus dem Wagen schöpfen können.»

Jonathan Eddolls, der leitende Renningenieur bei AlphaTauri, sagt: «Am ersten Tag ging es für uns darum, dass unsere Piloten so viel als möglich zum Fahren kommen, damit sie das beste Gefühl für die Strecke aufbauen. Elementar wird der Reifenverschleiss am Sonntag sein.»

Pierre Gasly bestätigt: «Für die Reifen wird dieses Rennen sehr hart. Die meiste Zeit verbringen wir in Mugello in schnellen Kurven. Abgesehen von der Start/Ziel-Geraden kommt ständig Energie in die Walzen, zudem ist es sommerlich heiss. Das wird in Sachen Reifen-Management am Sonntag ganz schwierig.»





2. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:16,989 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,207 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,256

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,982

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,050

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,126

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,209

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,255

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,396

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,411

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,473

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,509

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,662

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,669

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,747

16. George Russell (GB), Williams, +1,854

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,955

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,994

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,124

20. Romain Grosjean (F), Haas, +2,268





1. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,879 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,048 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,307

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,530

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,797

6. Esteban Ocon (F), Renault, +0,926

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,960

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,102

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,189

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,261

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,340

12. Romain Grosjean (F), Haas, +1,345

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,388

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,443

15. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,578

16. George Russell (GB), Williams, +1,599

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,672

18. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,957

19. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,155





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung