Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): Gute Zeichen

​Der Niederländer Max Verstappen ist in Mugello der drittschnellste Mann hinter den Mercedes-Fahrern Bottas und Hamilton. Max: «Ich liege in der Nähe der Spitze, die Fahrzeugbalance ist gut, das sind gute Zeichen.»

Max Verstappen ist nach dem ersten Trainingstag in Mugello bester Laune. Der neunfache GP-Sieger hat die drittbeste Zeit im zweiten freien Training erzielt und freut sich über einen guten Tag in der Toskana. «Wir dürfen mit diesem ersten Tag sehr zufrieden sein. Das Auto benimmt sich überaus manierlich. Ich bin in der Nähe der Spitze, was eine feine Sache ist, und die Fahrzeugbalance ist gut. Natürlich gibt es immer Bereiche, in welchen du noch zulegen kannst, aber alles in allem war das überaus erfreulich.»

«Mugello ist eine saucoole Strecke mit einem Formel-1-Auto. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend, dass wir volle Kanne durch Arrabiata 1 und 2 heizen können. Das macht so viel Spass!»

«Die Piste ist körperlich anspruchsvoll. Im freien Training fährst du ja auch in den Dauerläufen nie besonders lange. 59 Runden in dieser Hitze und bei diesen Fliehkräften, das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber ich will mich nicht beschweren – wir trainieren schliesslich dafür, dass wir top-fit einsteigen und so etwas verkraften.»

«In Sachen Reifenverschleiss hatte ich erwartet, dass er schlimmer sein würde. Mal sehen, wie sich das im Laufe des Wochenendes entwickelt, wenn mehr Gummi auf die Strecke kommt. Diese Bahn ist unterm Strich genau meine Kragenweite – fliessende, schnelle Kurven, fast keine langsamen Passagen. Ich freue mich schon auf den Samstag.»





2. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:16,989 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,207 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,256

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,982

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,050

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,126

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,209

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,255

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,396

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,411

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,473

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,509

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,662

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,669

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,747

16. George Russell (GB), Williams, +1,854

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,955

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,994

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,124

20. Romain Grosjean (F), Haas, +2,268





1. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,879 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,048 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,307

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,530

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,797

6. Esteban Ocon (F), Renault, +0,926

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,960

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,102

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,189

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,261

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,340

12. Romain Grosjean (F), Haas, +1,345

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,388

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,443

15. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,578

16. George Russell (GB), Williams, +1,599

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,672

18. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,957

19. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,155





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung