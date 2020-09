GP-Sieger Pierre Gasly: «AlphaTauri hat grosse Ziele»

​Der Franzose Pierre Gasly ist in Monza sensationell zum Sieg gefahren und fühlt sich bei AlphaTauri pudelwohl: «AlphaTauri und Red Bull Racing, das ist anders als Toro Rosso und Red Bull Racing.»

In der Form der vergangenen Rennen ist es AlphaTauri zuzutrauen, 2020 das beste Formel-1-Team aus Italien zu werden – vor dem grossen Ferrari! Die gute Saison des Rennstalls aus Faenza wird bislang gekrönt vom sensationellen Sieg des 24jährigen Pierre Gasly in Monza. Der Franzose liegt derzeit auf dem zehnten WM-Rang, beim Mugello-GP ist er nach einer Kollision kurz nach dem Start leer ausgegangen. Sonst läge sein AlphaTauri-Team noch näher an Ferrari dran: Die berühmte Scuderia aus Maranello ist derzeit nur WM-Sechster mit 66 Punkten, AlphaTauri liegt im Konstrukteurs-Pokal auf dem siebten Zwischenrang mit 53 Zählern.

Noch ist es nicht bestätigt, aber AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat es bereits gesagt: «Wir würden liebend gerne mit Pierre Gasly weitermachen, die Entscheidung freilich liegt bei Red Bull.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wiederum geht davon aus, dass sein Team aus Milton Keynes auch 2021 mit Max Verstappen und Alexander Albon antreten wird. Der dritte Rang des Thai-Briten in Mugello hat für Horner gezeigt – sie setzen auf dem richtigen Mann, ein erneuter Platzwechsel zwischen Gasly und Albon (wie Mitte 2019) ist derzeit kein Thema.

Gasly fühlt sich bei AlphaTauri sichtlich wohl und hat in Mugello festgehalten: «AlphaTauri und Red Bull Racing, das ist anders als Toro Rosso und Red Bull Racing. AlphaTauri hat grosse Ziele. Derzeit ist Red Bull Racing das stärkere Team, keine Frage, aber es muss unser Bestreben sein, aufs gleiche Leistungsniveau zu kommen. So etwas braucht in der Formel 1 Jahre. Ich sehe AlphaTauri nicht als Schwester-Team von Red Bull Racing, sondern als einen Rennstall, der seinen eigenen Platz in der Königsklasse beansprucht.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0