Mercedes-Favoritenrolle: Russland-GP im Fernsehen

Am kommenden Wochenende steht der Russland-GP auf dem Programm. Lewis Hamilton kann den nächsten Schritt Richtung siebtem WM-Titel machen.

Sechs Siege in neun Rennen, 190 Punkte und damit 55 Zähler Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Valtteri Bottas: Lewis Hamilton rast seinem siebten WM-Titel entgegen. Beim Russland-GP am kommenden Wochenende kann der Brite den nächsten Schritt machen.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist optimistisch. «Sotschi war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für unser Team und wir besitzen dort eine starke Bilanz», sagte der Österreicher.

Das kann man so sagen: Mercedes besitzt ein 100%ige Siegquote beim Großen Preis von Russland und hat alle Rennen in Sotschi seit dessen Debüt in der Saison 2014 gewonnen.

«Der Kurs weist einen relativ ungewöhnlichen Streckenverlauf auf und zeichnet sich vor allem durch eine Schlüsselstelle aus: den langen Weg von der Pole bis zur ersten Bremszone», so Wolff.

Der Wiener weiter: «Dadurch befindet sich der Fahrer auf der Pole Position nicht unbedingt in der stärksten Position für den Start des Rennens, da die Autos hinter ihm vom Windschatten profitieren können. Das konnte man im Vorjahr sehr gut sehen, als Vettel Leclerc auf dem Weg zur zweiten Kurve überholt hat oder auch in der Saison 2017, als Valtteri sich den Pole-Mann Vettel von P3 geschnappt hat. Unsere Qualifying-Pace war in diesem Jahr bislang stark, aber diese Stärke könnte sich in Sotschi am Renntag schnell als eine Schwachstelle entpuppen.»

Der Große Preis von Russland geht nach unserer Zeit schon um 13.10 Uhr los. In Sotschi ist es dann 14.10 Uhr. Das Qualifying läuft ebenfalls früher, um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Damit Sie keine Minute verpassen, haben wir die wichtigsten Sendezeiten Ihrer Lieblingssender zusammengestellt.

