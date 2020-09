Start-Crash in Mugello: Brief der Fahrer an die FIA

​Nach dem Startunfall in Mugello haben sich die GP-Piloten mit einem Brief an Formel-1-Rennleiter Michael Masi gewandt, um eine Diskussion anzutreiben, wie solche Crashes künftig verhindert werden können.

Beim Startunfall in Mugello waren zahlreiche Schutzengel im Einsatz: Abgesehen von Prellungen und Stauchungen kamen die Fahrer beim furchterregenden Crash ohne schwere Verletzungen davon. Der Genfer Romain Grosjean ist bei der Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers’ Association) einer der drei Präsidenten, neben Sebastian Vettel und Alexander Wurz. Haas-Fahrer Grosjean hat in Sotschi darüber gesprochen, wie die GPDA auf die Vorkommnisse von Mugello reagiert hat.

Romain sagt: «Wir haben uns zunächst in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen. Dann haben wir einen Brief verfasst an Formel-1-Rennleiter Michael Masi, um herauszufinden, was wir in Zukunft besser machen können. Wir müssen solche angsteinflössenden Situationen verhindern. Wir hatten viel Glück in Mugello. Fahrer hätten verletzt werden können, ein Auto hätte in die Schutzzäune fliegen können.»

Kevin Magnussen war einer jener vier Fahrer, die wegen des Unfalls aufgeben mussten (neben Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi und Nicholas Latifi). Der Däne meint: «Ich reagierte auf den Fahrer vor mir, der auf den Piloten vor ihm. In einer solchen Kettenreaktionen geht den Fahrern die Reaktionszeit aus. Wir müssen künftig bei einer solchen Situation darauf achten, dass Fahrer nicht unterschiedlich beschleunigen und dann wieder verlangsamen. Wenn wir aufs Gas gehen, dann muss das für alle gelten.»

Die Fahrer gehen nicht darauf ein, was in ihrem Brief steht. Carlos Sainz: «So etwas sollte intern diskutiert werden.» Die Piloten wollen das Thema in der traditionellen Fahrerbesprechnung immer am Freitag vor einem GP das Thema mit Rennchef Masi vertiefen.





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0