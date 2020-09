Ferrari bestätigt: Mick Schumacher fährt Alfa Romeo!

​Ferrari bestätigt: Drei Junioren erhalten ihre Formel-1-Chance. Mick Schumacher sitzt im ersten Nürburgring-Training im Alfa Romeo, Callum Ilott in einem Haas, Robert Shwartzman muss bis Abu Dhabi warten.

Jetzt ist es offiziell: Mick Schumacher fährt im ersten Training zum Eifel-GP auf dem Nürburgring am 9. Oktober einen Formel-1-Renner von Alfa Romeo. Ferrari wird gleich drei Junioren in freien Trainings zum Einsatz bringen. Während Schumacher im Alfa Romeo sitzt, wird der Engländer Callum Ilott am Ring für Haas fahren. Der St. Petersburger Robert Shwartzman erhält seine Chance im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi.

Als Vorbereitung auf den Formel-1-Einsatzd wechseln sich die Junioren am 30. September in Fiorano am Lenkrad eines 2018er Ferrari SF71H ab.

Schumacher führt derzeit die Formel-2-Wertung an, Ilott ist Meisterschaftszweiter, Shwartzman ist derzeit Fünfter.

Für Mick Schumacher und Callum Ilott ist es nicht der erste Formel-1-Einsatz. Ilott fuhr einen Alfa Romeo im Anschluss an den Formel-1-Lauf 2019 in Spanien, Schumacher kam gar zwei Tage lang zum Einsatz, bei Testfahrten in Bahrain 2019 – einen Tag für Alfa Romeo, einen Tag für Ferrari. Shwartzman sass noch nie im GP-Renner.



Am Nürburgring kommt Schumacher für Antonio Giovinazzi zum Einsatz, der Formel-2-Tabellenführer sagt: «Ich bin überglücklich, dass ich diese Gelegenheit erhalten. Dass ich an meinem ersten Einsatz im Rahmen eines GP-Wochenendes vor eigenem Publikum fahren darf, macht den Einsatz noch schöner.»



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Mick ist ein überaus vielversprechendes Talent, wie er mit seinen Ergebnissen beweist. Er ist schnell, fährt konstant und zeigt grosse Reife, alles Merkmale eines kommenden Champions. Er hat ins bei seinem ersten Test vor einem Jahr mit seiner Herangehensweise und seiner Arbeitsethik beeindruckt, und wir freuen uns darauf, am Nürburgring mit ihm zu arbeiten.»





Formel-2-Hauptrennen in Sotschi

1. Mick Schumacher (D), Prema Racing, 55:02,871

2. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:48,688, +6,358

3. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,482

4. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +9,507

5. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +15,225

6. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +22,183

7. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +23,129

8. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +25,392

9. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +26,940

10. Dan Ticktum (GB), DAMS, +29,525

11. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +35,582

12. Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, +37,535

13. Marino Sato (J), Trident, +46,326

14. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +48,045

15. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +52,107

16. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +67,006

17. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +68,704

18. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +79,307

Out

Roy Nissany (IL), Trident, Unfallschäden

Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, Unfallschäden

Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, Unfall

Juri Vips (EST), DAMS, Unfall, Motor abgestorben





Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes





Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0